11 kişilik Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nda dikkat çeken isimler var. Petrol Ofisi'nin eski CEO'su ve Tekfen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi ve bir İslami Finans uzmanı da kurulda yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Ekonomi Politikaları Kurulu kuruldu. Kurulda daha önceden kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Hatice Karahan ve Yiğit Bulut da bulunuyor.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kurulda görev alırken BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de Ekonomi Politikaları Kurulu’nun bir üyesi oldu.

PETROL OFİSİ’NİN ESKİ CEO’SU KURULDA

Kurula atanan isimler arasında en dikkat çekenlerinden biri ise Petrol Ofisi’nin eski CEO’su Gülsüm Azeri. Azeri 2011-2017 yılları arasında OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin CEO’luğu görevini yürüttü. Azeri hali hazırda Tekfen Holding’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi.

BAŞBAKANLIK ETİK KURULU ÜYESİYDİ

Liseyi Robert Kolej’de okuyan Azeri, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Azeri yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.

Azeri’nin bu devlet ile ilk buluşması değil. 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik Kurulu'nda özel sektörü temsil ediyordu.

MÜLKİYE MEZUNU, HALKBANK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kuruldaki dikkat çeken bir başka isim ise Meltem Taylan Aydın. 45 yaşındaki Aydın Halkbank’ta Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi. Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam ediyor. Haziran 2017’den beri Halkbank’ta Yönetim Kurulu üyesi.

MALEZYA’DA İSLAMİ FİNANS EĞİTİMİ

Kurulun dikkat çeken üyelerinden bir diğeri ise Profesör Servet Bayındır oldu. Bayındır İslami Finans alanındaki çalışmaları ile tanınıyor.

İSLAMİ FİNANS ÇALIŞMALARIYLA BİLİNİYOR

Bayındır İstanbul Üniversitesi’nde Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda görev yapıyor.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan Bayındır, yüksek lisansını aynı üniversitede İlahiyat/İslam hukuku üzerine yaptı. Yine Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İktisat üzerine lisans yaptı. Malezya’da 2008-2010 yılları arasında tezsiz İslami Finans arasında yüksek lisans çalışmasında bulundu.