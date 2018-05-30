D-Marin’e ERBD ortak oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Doğuş Holding'in iştiraki D Marinas'ın yaklaşık yüzde 25'ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

EBRD’den yapılan yazılı açıklamada, ilgili yatırımın bugüne kadar bankanın turizm alanında yaptığı en büyük yatırım olacağına dikkat çekilerek şirketin Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye’de 10 marina ile faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “EBRD, D Marinas’a hissedar olmak için yatırım anlaşması imzaladı. EBRD yaklaşık yüzde 25 hisse için 70 milyon euro yatırım yapacak” denildi.

Açıklamaya göre D Marinas sağlayacağı kaynağı şirketin büyüme planları için kullanacak.

Turizm sektöründe bugüne kadarki en büyük sermaye yatırımını gerçekleştiren EBRD, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye'de 10 marinası bulunan D-Marin'e ortak oluyor. EBRD, D Marinas B.V'nin yaklaşık yüzde 25 hissesine karşılık 70 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştiriyor. Söz konusu yatırım, şirketin büyüme planları kapsamında marina operasyonları ile işletme sermayesi finansmanı olarak kullanılacak.



D-Marinas B.V. yaklaşık 8000 yatlık kapasitesiyle Doğu Akdeniz' Çanağı'nın en büyük ve tek uluslararası marina zinciri konumunda. Türkiye'nin öncü holdingleri arasında yer alan ve şirketin nihai hakim pay sahibi olan Doğuş Holding A.Ş., EBRD ile uzunca süredir iş birliği yürütüyor. D. Marinas B.V. ile Doğuş Holding A.Ş arasındaki bu yeni ortaklık, şirketin büyümesine, yerel turizm sektörünün gelişimine, ekonomik büyümeye ve yeni iş imkânlarının yaratılmasına katkı sağlayacak. EBRD Özel Hissedar Fonu tarafından sağlanan teknik iş birliği fonu, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim programları ve iş tabanlı öğrenme fırsatlarını finanse etmekte kullanılıyor.

Yerel turizm sektörünü otel ve turizm operatörlerine yapılan yatırımlarla desteklemeyi ve büyütmeyi hedefleyen EBRD, söz konusu yatırımı Doğu Akdeniz Kapsayıcı Turizm Çerçevesi kapsamında gerçekleştiriyor.

EBRD ilk projesini 1994'te Hırvatistan'da imzaladı ve o tarihten bu yana toplamda 198 projeye 3,6 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yaptı. Ekonominin her alanında etkin olan bankanın özellikle güçlü olduğu sektörlerin başında inşaat, finans ve enerji geliyor. EBRD; kamusal diyalog, sermaye piyasası gelişimi ve düzenleyici reformlarla da ilgileniyor.

Yatırım anlaşmasını bugün Zagreb'de imzalayan EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink, şunları söyledi: “Bu yatırım ile EBRD; Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan ekonomilerinin gelişimine yönelik desteğinin uzun vadeli olduğunu göstermiş oldu. Turizmin ekonomik büyüme açısından en önemli sektörlerin başında geldiği Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan'da yaptığımız bu yatırımla bu bölgelerde yerel istihdamı desteklemeyi ve yeni iş kollarının oluşmasını hedefliyoruz. Turizm sezonunun başlangıcı olan bu dönemin EBRD'nin bir sonraki kalkınma adımları için çok ihtiyaç duyulan sermayeyi sağlayabileceği böylesine önemli bir yatırımı yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor, bu yatırımın bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan yerel istihdama da büyük ölçüde katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.”

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk ise, bu ortaklığın özellikle Türkiye’nin bir dünya markası olma yolundaki gayret ve çalışmalarına işaret ettiğini belirten Şahenk; şöyle devam etti: “Doğuş Grubu'nun öncelikli iş alanlarından turizm sektöründe ve bilhassa marinacılık alanında uzun yıllardır devam eden stratejik büyümesinin EBRD gibi önemli bir kurum tarafından benimsenmesi ve değerlendirilmesi bizim için bir iftihar vesilesi olmuştur. Özellikle turizm potansiyelinin giderek yükseldiği Doğu Akdeniz çanağında bölgesel bir güç haline gelen D-Marin'in ulaştığı başarı, bu anlaşmayla tescillenmiş bulunmaktadır. D-Marin'in yatırım planları da bölgede büyümek üzerine devam edecektir. Umudum EBRD ile birlikte bundan sonra da Türkiye ve çevresinde yeni yatırımlara imza atabilmektir. Bu iş birliği Türkiye'ye yatırımcı getirmek konusunda Türk iş âleminin global anlamda büyük hedeflere koştuğunun önemli bir göstergesidir. Ortaklığımızın; EBRD, Doğuş Grubu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ciddi kazanımlar getireceğine, milletimiz için de olumlu bir gösterge teşkil ettiğine inanıyorum. Bu vesile ile Grubumuza duydukları güven için EBRD'ye, ayrıca benimle beraber bu yolda çalışmaları yürüten Doğuş Grubu çalışma arkadaşlarıma da kıymetli desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

REUTERS- SOZCU.COM.TR