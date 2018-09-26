Daha neyi satacaksınız?

İktidara geldiği günden bu yana 62.5 milyar doları bulan özelleştirme gerçekleştiren AKP 48 milyar liralık satış yapmayı gündemine aldı...

İktidara geldikleri günden bu yana kamunun elindeki en değerli fabrika, tesis, liman ve arsaları 62.5 milyar dolara yerli ve yabancılara satan AKP iktidarı, ekonomiyi düzeltme iddiasıyla hazırladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) da umudunu özelleştirmeye bağladı. YEP'te yer alan hedeflere göre, önümüzdeki 3 yılda elde kalan son kamu malları da satılıp 48 milyar lira özelleştirme geliri elde edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'in hedef ve tahminlerine göre, 2018 yılında özelleştirmeden elde edilecek toplam gelir 8 milyar lira olacak. Önceki hükümet döneminde özelleştirmeden sorumlu olan Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, OVP hedefleri doğrultusunda 2018 yılı için 10 milyar liralık gelir hedefi belirlediklerini bildirmişti. YEP öngörüsü tutarsa, OVP'deki özelleştirme gelir hedefinden 2 milyar liralık sapma olacak.

SON KALANLAR DA SATILACAK

YEP'in en dikkat çeken hedeflerinden birini de önümüzdeki 3 yılda özelleştirmeden elde edilecek gelir tahminleri oluşturuyor. YEP'e göre AKP iktidarı 2019 yılında 10 milyar TL, 2020 yılında 22 milyar TL ve 2021 yılında da 16 milyar TL olmak üzere 3 yılda özelleştirme yoluyla toplam 48 milyar liralık kamu kaynağını yerli ve yabancılara satıp gelir elde edecek. Bu devasa kaynağın henüz özelleştirilemediği için halen devletin işlettiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, otoyollar, şeker fabrikaları, elektrik üreten barajlar ve limanlar ile değerli arsa, arazi ve binaların satışından elde edilmesi planlanıyor.

SAT SAT BİTİREMEDİLER

AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılından 2017 yılına kadar geçen 15 yıllık dönemde 60.9 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Bu dönemde Tüpraş, Türk Telekom, Erdemir, Petkim, SEKA ve TEKEL başta olmak üzere ülkenin en değerli fabrika ve tesisleriyle limanları ve binlerce çok değerli arsa ve arazisi yerli ve yabancı şirketlere devredildi. Bu yıl başta 13 şeker fabrikası olmak üzere kamuoyunda büyük tepki çeken çok sayıda kamu malı satıldı. 2018 yılı özelleştirme cirosunun da YEP'teki dolar kuruna göre 1 milyar 632 dolara ulaşması bekleniyor. Bu hedef gerçekleşirse 2003-2018 döneminin toplam özelleştirme geliri 62.5 milyar dolara ulaşmış olacak. Bu tutar bugünkü kurlarla yaklaşık 393 milyar liraya karşılık geliyor.