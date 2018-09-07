Damacana suya ciddi zam

Son bir ayda damacana sulara yüzde 60 zam yapıldı. 19 litrelik damacana su 6 ila 20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İstanbul Sucular Esnaf Odası Başkanı Turan Akkaya damacana fiyatının en az 10 TL olması gerektiği görüşünde. Akkaya döviz girdisi olmayan firmaların fırsatçılık yaparak suya ciddi şekilde zam yaptığını da söylüyor.

Su fiyatlarındaki artışın bir sebebi olmadığını ve sucularında bu fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen İstanbul Sucular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Son 1 ayda suya yüzde 60 zam yapıldı. 1 TL'ye satılan 0,50 litre suyun fiyatı bile 2 TL oldu. Bu duruma suculardan da tepki geldi. Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası yok. Satılan sular Amerika'dan, yurt dışından gelmiyor. Dünyaya suyu biz satıyoruz. Kullanılan plastiklerin çoğu da yerli üretim. Bu zamlar, tamamen fırsatçıların dolar kurunu bahane ederek yaptıkları haksız bir zamdır” açıklaması yaptı.

TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Fırsatçılık yapanların olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Turan Akkaya, “Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatı, dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle artarken, fırsatçılar ithalata dayalı olmayan ürün ve gıdalara da zam yaptı. Son olarak Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki artışı bahane ederek fiyatlarda haksız zam yapanlara karşı hakarete geçti. Esnaf da sektördeki son durumu ortaya koyarak, haksız zam yapanlara tepkisini koymaya başladı. maliyetler göz önüne alındığında piyasada 6 TL ile 20 TL arasında satılan 19 litre polikarbon damaca suyun azami 10 TL'den satılması gerekiyor.” dedi.

“FİYAT TARİFESİ ÇIKARACAĞIZ”

Ahmet Turan Akkaya,” Evet bir maliyet artışı var. Ama karşılığı yüzde 60 zam değil. Bazı su şirketleri dolar kurunu bahane ederek halkımızın en temel ihtiyacı olan suya fahiş oranda zam yaptı. Su, acil gıda maddesi olarak tarifeye tabidir. Halkımızın daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabeti önlemek için fiyat tarifesi çıkaracağız” dedi.