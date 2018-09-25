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Danimarka Prensesi ülkesinin marka elçisi gibi

Danimarka Prensesi Mary New York'ta önce Danimarkalı bir mimarlık ofisinin açılışına katıldı. Ardından ülkesinin yerli birasını misafirlere dağıttı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:57 25 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Danimarka Prensesi ülkesinin marka elçisi gibi
Danimarka Prensesi Mary New York'ta önce Danimarkalı bir mimarlık ofisinin açılışına katıldı. Ardından ülkesinin yerli birasını misafirlere dağıttı.

Danimarkalı Henning Larsen mimarlık firması New York'ta yeni ofisini açtı. Ofisin açılışına Danimarka Prensesi Mary de katıldı.

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44 yaşındaki prenses şık giyimiyle dikkat çekerken eşi prens Frederik geçirdiği sırt ameliyatı yüzünden etkinliğe katılamadı.

Prenses Mary gecenin ilgi odağı olurken hem Danimarkalı bir firmanın açılışına katıldı.

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Hem de dünyaca ünlü bir Danimarkalı bira markasının içkilerini davetlilere dağıtarak gecenin ilgi odağı oldu.

PRENSES MARY KİMDİR?
Prenses Mary'nin tam ismi Mary Elizabeth Donaldson. 46 yaşındaki prenses aslen Avustralyalı. 2000 Sidney Olimpiyatları'nda tanıştığı Prens Frederik ile 2004 yılında evlendi. Evlenmeden önce reklam sektöründe çalışıyordu.

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Son güncelleme: android-time 10:0525.09.2018
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