Danimarka Prensesi ülkesinin marka elçisi gibi

Danimarka Prensesi Mary New York'ta önce Danimarkalı bir mimarlık ofisinin açılışına katıldı. Ardından ülkesinin yerli birasını misafirlere dağıttı.

Danimarkalı Henning Larsen mimarlık firması New York'ta yeni ofisini açtı. Ofisin açılışına Danimarka Prensesi Mary de katıldı.

44 yaşındaki prenses şık giyimiyle dikkat çekerken eşi prens Frederik geçirdiği sırt ameliyatı yüzünden etkinliğe katılamadı.

Prenses Mary gecenin ilgi odağı olurken hem Danimarkalı bir firmanın açılışına katıldı.

Hem de dünyaca ünlü bir Danimarkalı bira markasının içkilerini davetlilere dağıtarak gecenin ilgi odağı oldu.