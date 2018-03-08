Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’ndan örnek davranış!

Konya’da düzenlenen Kız Futbol Şampiyonası’nda yaşananlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara Sincan İMKB Lisesi, eksik evrak nedeniyle maça 10 kişi çıkmak zorunda kaldı. Darüşşafaka Kız Futbol Takımı da rakibiyle eşit şartlarda mücadele etmek için maçı 10 kişiyle tamamladı.

Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan dolayı 10 kişi çıkmak zorunda kalan rakibiyle eşit şartlarda mücadele etmek için, onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıkarak örnek bir davranış sergiledi. Vermiş olduğu kararla ilgili konuşan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı Antrenörü Erdem Yağız, “İstanbul'da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Müsabakalar Konya'da yapılıyordu. Müsabakaya gittiğimizde Konya'daki Okul Sporları Gözlemcisi, rakibimiz Ankara Sincan İMKB Lisesi'nin evraklarının eksik olduğunu ve maça çıkamayacaklarını bildirdi. Biz o sırada sahada ısınıyorduk. Daha sonra 10 sporcunun belgelerinin hazır olduğu fakat birinin belgelerinin hazır olmadığı bilgisini aldık. Maçın hemen başında, henüz ikinci dakika oynanırken yardımcım Sevtun Hoca ile istişarede bulunup maçın eşit şartlarda oynanması gerektiği düşüncesine vardık. Hakemler de kararımızı kabul etti ve mücadele 10'a 10 oynandı.”

ASLOLAN CENTİLMENLİKTİR

Bu davranışlarının karşı takımdan olumlu bir tepki aldıklarını söyleyen Erdem Yağız, “Maç bittiğinde İMKB Lisesi sporcuları yanımıza gelerek hepimizi tek tek tebrik ettiler. Biz öğrencilerimize sporun skordan ibaret olmadığını; önemli olanın centilmenlik, eşit ve adil mücadele olduğunu, kazananı alkışlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğretiyoruz. Bu konuda öncülük ettiğimiz ve Darüşşafaka'nın adını böyle güzel bir şekilde duyurduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ RAKİBE DEĞİL TOPA

Darüşşafaka Kız Futbol Takımı'nın Kaptanı Dilan Hacıarap ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Biz mücadelemizin rakip arkadaşlarımıza karşı değil, topa karşı olduğunun farkındayız. Bu yüzden eşit savaşmak gerektiğini de biliyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hareket fair play çerçevesinde değerlendirildi. Hepimiz çok mutluyuz bu durumdan dolayı.”