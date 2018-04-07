Darüşşafaka’ya Say’dan destek

Dünyanın en önemli piyanist ve bestecileri arasında gösterilen Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155’inci yılı kapsamında düzenlenen bağış konserinde sahne aldı. İş Sanat’ta gerçekleşen konser için satışa çıkan tüm biletler tükenirken, konserden elde edilen gelirle 48 öğrencinin bir yıllık eğitimine destek olundu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say bu kez Darüşşafaka Cemiyeti için çaldı. 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl 155'inci yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti yararına düzenlenen bağış konserinde sahne alan Fazıl Say, İstanbul'daki İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşen resitalinde kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumladı. İş Sanat'ta gerçekleşen konser için satışa çıkan tüm biletler tükenirken, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından düzenlenen bağış konserinden elde edilen gelirle; Türkiye'nin dört bir yanından Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na gelen; anne veya babası vefat etmiş 48 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olunmuş oldu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Darüşşafaka Cemiyeti olarak, her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla, 155 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin, “Toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından olan eğitimde fırsat eşitliği konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda yalnız olmadığımızı görmek, binlerce eğitim sevdalısının desteklerini hissediyor olmak, çıktığımız bu yolda bizleri gururlandırıyor, cesaretlendiriyor. Bugün hep birlikte burada olmamızı sağlayan Fazıl Say'a da Darüşşafaka Cemiyeti olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu etkinliğin ilk gününden son gününe kadar bizlere destek verdi; sanatın ve müziğin birleştirici gücünü, konsere katılan her yaştan izleyicinin derinden hissetmesini sağladı. Bu vesileyle, kendisine bir kez daha teşekkür ediyor; yardımlarıyla Darüşşafaka Cemiyeti'ne ve eğitimde fırsat eşitliğine destekte bulunan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ise “Darüşşafaka, Türkiye'de 155 yıldır hizmet veren bir kurum. Eğitimde çok güzel şeyler yaptılar. Onlara destek olmak hepimizin boynunun borcu. Bu çocukların eğitimine faydası olması için hepimiz işin bir ucundan tutmalıyız. Bu gece verdiğim konsere ciddi bir ilgi vardı. Bu da mutluluk verici” dedi.