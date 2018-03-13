DASK’ın yarışmasına 76 başvuru

Türkiye'de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla DASK tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın dördüncüsüne Türkiye genelinde 35 ilden başvuru geldi. Bu sene ulaştığı şehir ve üniversite sayısını artıran Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'na 51 üniversiteden 76 takım kayıt yaptırdı. Bu takımlar arasından 24'ü ön elemeyi geçerek finale kaldı. Finalistler 6-7-8 Mayıs tarihlerine düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

Geleceğin inşaat mühendislerine depreme dayanıklı bina tasarımında akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı ve depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve dördüncü yılına giren Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na 51 üniversiteden 76 başvuru alınarak ulaşılan şehir ve üniversite sayısı artırıldı. Geleceğin inşaat mühendisleri ve mimarlarına birlikte çalışma imkanı tanıyarak disiplinler arası işbirliği olanağı yaratan yarışmaya, bazı üniversitelerden çok sayıda takım başvurdu.

24 TAKIM BÜYÜK FİNAL İÇİN İSTANBUL’DA YARIŞACAK

Deprem mühendisliği alanında tek ve özel bir yarışma olan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda başvuru sürecinin hemen ardından ön elemeler de tamamlandı. Yarışmaya başvuran 76 takımdan 24 takım büyük finale katılmaya hak kazandı. İkinci aşaması başlayan yarışmada 24 takıma DASK tarafından maket malzemeleri gönderilecek. Takımlar final gününe kadar açıklanan Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde bina maketi hazırlayacak. Son aşamayı oluşturan yarışma finali ise 6-7-8 Mayıs tarihlerinde Osmanlı Arşivleri Kağıthane binasında düzenlenecek. Finalde, bina maketlerinin şartnameye uygunlukları, binanın deprem yükleri, analiz etmiş oldukları depremleri simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları ve fayda/maliyet oranları değerlendirmeye tabi tutulacak.

DASK Koordinatörü İsmet Güngör, şunları söyledi: “Bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğimiz yarışmamızın gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Başvuruda bulunan tüm takımlara ve onlara yol gösteren değerli hocalarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Tüm başvurular, proje ön şartnamesinde belirtilen içerik doğrultusunda, jüri ve Teknik Danışma Kurulu tarafından titizlikle değerlendirildi ve finalist takımlar bu değerlendirme sonucunda belirlendi. DASK olarak, ön elemeden geçemeyen takımlara akademik hayatlarında başarılar diliyor ve bir sonraki yarışmamıza da başvurularını mutlaka bekliyoruz. Finale kalan takımlarımıza ise şimdiden başarılar diliyorum.”