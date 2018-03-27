‘Dayım benim’ bu sefer devlete kazandırdı

Reza Zarrab’ın, Veliefendi Hipodromu’nda bakımı yapılan ‘Dayım Benim’ adlı İngiliz atı, mahkemenin el koyma kararı kapsamında devlete geçmişti. Bu karar sonrasında ‘Dayım Benim’ geçtiğimiz 10 Mart'ta ilk kez yarışa çıktı. Yarış sonunda ikinci gelen 'Dayım Benim’ devlete 43 bin TL kazandırdı. Zarrab yaptıklarıyla Türkiye'nin imajına verdiği maddi zararın 'Dayım Benim' tarafından karşılanması çok zor!

Reza Zarrab’a 3 yılda 1.4 milyon lira kazandıran İngiliz atı ‘Dayım Benim' savcılığın mal varlıklarına el koyması kapsamında devlete geçmişti. Yasaya göre at yarışabilecek ama geliri Zarrab adına açılan ancak devletin el koyduğu hesaba yatacaktı. Bu karar sonrasında ‘Dayım Benim' ilk kez yarıştı. Geçtiğimiz 10 Mart’ta gerçekleşen yarışta ikinci gelen ‘Dayım Benim' devletin kasasına 43 TL kazandırdı.

VAKIFBANK HESABINA YATIRILDI

Türkiye Jokey Kulübü’nden bir yetkili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Dayım Benim’ isimli at aylar sonra ilk kez 10 Mart’ta koştu. Bu maç sonunda da ikinci geldi ve yarıştan 43.200 bin TL para kazandı. Bu para da Reza Zarrab’ın Vakıfbank hesabına yatırıldı.” ifadelerini kullandı.



iŞTE 10 MARTTAKİ O KOŞUNUN FOTO FINISH RESMİ;

1 YILDA 1 MİLYON 421 BİN TL KAZANDIRDI

Zarrab’ın atları bugüne dek 111 ayrı koşuda 22 birincilik, 23 ikincilik aldı; sahibine de 2 milyon 326 bin TL kazandırdı. Zarrab’ın ”Dayım Benim” isimli atı sadece iki senede Zarrab’a 1 milyon 421 bin TL kazandırırken, ‘’El Ganador” adlı yarış atı 552 bin, ‘’Forget Me Not” da, 353 bin 900 TL kazandırdı. ”Dayım Benim” isimli at son olarak 5 Kasım'da Veli Efendi'deki koşuda 2. oldu ve 46 bin TL kazandırdı. Zarrab'ın henüz dereceye girmeyen ”Sadio” isimli bir yarış atı daha bulunuyor.