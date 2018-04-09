Defacto’nun halka arzında yeni gelişme

Hazır giyim perakende zinciri Defacto Perakende, halka arzda uluslararası talep toplayıcı kuruluşları belirledi. Açıklamaya göre Defacto küresel koordinatör ve ortak talep toplayıcı olarak Ünlü Menkul Değerler ve Citigroup Global Markets'a yetki verdi. HSBC Bank ise uluslararası ortak talep toplayıcı olarak görev yapacak.

Açıklamaya göre şirketin halka arzda hisselerin yüzde 80’inin yabancı yatırımcılara ayrılması bekleniyor.

Defacto geçen ay yayımlanan taslak izahnamede sermayesinin yüzde 29.8’ine kadarlık bölümünü halka arz etmeyi planladığını açıklamıştı.

Defacto tarafından İngilizce yayımlanan açıklamada, göre halka arz edilecek hisselerin yüzde 80’inin uluslararası yatırımcılara geri kalanın yurtiçi yatırımcılara ayrılması planlanıyor.

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Açıklamaya göre Defacto küresel koordinatör ve ortak talep toplayıcı olarak Ünlü Menkul Değerler ve Citigroup Global Markets’a yetki verdi. HSBC Bank ise uluslararası ortak talep toplayıcı olarak görev yapacak.

İhracın yurtiçi yöneticileri ise Ak Yatırım ve İş Yatırım olacak.

Açıklamada halka arzda satılacak hissenin oranı ise açıkça belirtilmedi. Sermayenin yüzde 8’ine karşılık gelen bir sermaye artırımı yapılacağı belirtilirken, ortakların yapacağı hisse satış miktarının ise daha sonra belirleneceği ifade edildi.

REUTERS