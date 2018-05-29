Merkez Bankası, örtülü faiz oranını resmi faiz olarak ilan etti. CHP’li Faik Öztrak da, “Demek ki doları dış mihraklar yükseltmemiş” diyerek, bu tespiti yaptı: Faiz lobisi zil takıp oynuyor.

Nuray TARHAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın (MB) sadeleştirme duyurusuyla doların 4.60 TL'nin altına indiğini belirterek, “Demek ki söyledikleri gibi bizi kurla vurmaya çalışan dış mihraklar değil, sarayın vesayetçi yaklaşımıymış. Demek ki birileri bize komplo kurmamış, ekonomi yanlış yönetiliyormuş” dedi.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ

Faik Öztrak, seçim öncesi dövizin ateşini düşürmek için MB'nin böyle bir müdahale yapmasına izin verildiğini savunarak, şunları söyledi: “Eğer Türkiye'nin adı, IMF kapısına dayanan Arjantin'le birlikte anılıyorsa sebebi tamamen yanlış ekonomi politikalarıdır. Huylu huyundan vazgeçmez. Eğer iktidara gelirlerse piyasa ekonomisinden tamamen vazgeçerek kumanda ekonomisine geçecekler. Bu tür ekonomilerin hepsinin nasıl hüsranla bittiğini biliyoruz. Yönetemeyenler gitmezse vatandaşın mutfağındaki yangın sönmez. Ekonominin üzerinden AKP ipoteği kalktığı anda Türkiye yeniden dünyadaki küresel ekonomiler arasında yerini alacaktır.”

Bu arada tüm başarısızlıkları dış mihraklara bağlanan açıklamalarının koca bir balon olduğunu belirten, İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Çakıroğlu, “Döviz kurlarındaki yükseliş dış mihrakların eseriyse, demek ki bu mihraklar dövizin normal seyrettiği 14 yılda Erdoğan'ı destekledi” dedi.

Öztrak'ın ekonomik iyileşme reçetesi

1 – OHAL kalkmalı.

2 – Beceriksiz danışmanlar görevden alınmalı.

3 – MB'nin bağımsızlığı yazılı olarak deklare edilmeli.

4 – Ekonomiye piyasalara güven verecek ekonomi kadroları getirilmeli.