Yarım asırdır demokrasi üzerine çalışmalar yapan ve demokrasinin bir siyasi rejim olarak tanımlanmasını sağlayan bilim insanı Adam Przeworski, büyük ödülü aldı. Sabancı Ödülü'nü kazanan Przeworski, ödül töreninde uyardı: Demokrasi tehdit altında.

Yaklaşık 50 yıldır demokrasiler üzerinde çalışan, Türkiye ve dünyada birçok siyaset bilimciye ilham vermiş bilim insanı Adam Przeworski, bu yılki Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün sahibi oldu. New York Üniversitesi'nde Carroll ve Milton Petrie Siyaset Kürsüsü Başkanı olan Adam Przeworski, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olurken, tüm dünyada demokrasinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

DEMOKRASİ EKONOMİYE BAĞLI

Önceki akşam Sabancı Ailesi ile Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin gibi iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı bir törenle ödüller sahiplerine dağıtıldı. Bu yıl “Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” temalı araştırmaların katıldığı yarışmada, büyük ödülü alan Adam Przeworski, ekonomi ve demokrasi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. “Sınırlar ötesi problemleri paylaşıyoruz, bu problemleri çözmek küresel çabaları gerektiriyor” diye konuşan Przeworski, konuşmasında şu mesajları verdi:

“Ekonomi ve demokrasi arasındaki ilişki kritiktir. Araştırmalar ülkelerin belli ekonomik kalkınma seviyesini geçtikten sonra demokrasilerini pekiştirdiklerini ortaya koymuştur. Ülkelerin tamamında demokrasi tehdit altındadır. 200 yıldan bu yana ilk kez pek çok ebeveyn, çocuklarının refah seviyesinin kendilerinden kötü olacağını düşünmekte. Uzun vadede, yaşanan ekonomik sonuçlar önemli siyasi aktörlerin ve grupların demokrasi içinde kalma kararını etkileyecektir.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada etkin, güçlü ve istikrarlı olabilmesi için, bilgi üretimi, araştırma ile bilimsel düşünme ve tartışmaya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

NEW YORK'TA MERKEZ AÇACAK

Güler Sabancı, bu üç alanın da Türkiye'nin dünyayla birlikte olması ve birlikte çalışmasını gerektirdiğini belirtti. 2019 yılında Sabancı Üniversitesi'nin 20'nci yılını kutlayacağını belirten Sabancı, “Genç yaşına rağmen, uluslararası bilinirliğinden cesaret aldığımız üniversitemizin öncü bir girişimini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sakıp Sabancı ismine çok yakıştığına inandığımız, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi'ni 4 Mayıs'ta New York'ta açıyoruz” dedi. Güler Sabancı, konuşmasının sonunda 2019 ödül konusunun “Küresel Karmaşada Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasiyi Yeniden Düşünmek” olduğunu açıkladı.

Rejim tanımlaması büyük ödül getirdi

Büyük ödülün sahibi olan Adam Przeworski'nin ödül gerekçesi, demokrasinin bir siyasi rejim olarak tanımlanmasına katkıda bulunması ve Przeworski'nin bu tanımında seçimlere ve belirsizliğe odaklanması olarak açıklandı. Jüri ödülünü alan Adam Przeworski'nin bu konudaki çalışmalarının literatürün gelişmesinde kritik rol oynadığı belirtildi. Eşit ağırlıklı verilen üç “Makale Ödülü”nü ise, “Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye'den Örnekler” başlıklı makalesiyle Selim Erdem Aytaç, “Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri” başlıklı makalesiyle İpek Çınar, “Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasındaki Seçmeli İlişkiler: Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye ve Macaristan Vakası” başlıklı makalesiyle Berk Esen layık görüldü.