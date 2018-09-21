DenizBank, İstanbul Barosu ile işbirliğini yeniledi

DenizBank, İstanbul Barosu ile işbirliği anlaşmasını 3 yıl süreyle yeniledi.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu‘nun katılımıyla yapılan protokol kapsamında, söz konusu işbirliği 3 yıl daha uzatıldı.

Yenilenen işbirliğine ilişkin konuşan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark banka olarak müşterilerinin ve paydaşlarının hayatlarına değer katan banka olma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Özark şöyle devam etti; “Meslek gruplarına yönelik çalışma ve işbirliklerimiz ile çalışanlara özel avantajlar sunmaya devam ediyoruz. İstanbul Barosu ile 6 yıldır başarıyla süren işbirliğimizi, 3 yıl süreyle uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yöndeki fark yaratan çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek.”