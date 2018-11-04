DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar TL

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Denizbank'ın aktiflerini 213 milyar TL’ye ulaştırdıklarını söyledi. Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1,708 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda, mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla % 36 artırarak 146 milyar TL'ye, toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre % 31 artışla 151 milyar TL'ye, müşteri sayısını ise 12,4 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ikinci bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası'nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank'ın % 99.5’lik hissesinin devri konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini belirterek, geçiş sürecinde müşterilerine en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

DENİZBANK, TARIM ZİRVELERİ’NİN 5.'SİNDE DİYARBAKIRLI ÇİFTÇİLERİN YANINDAYDI

DenizBank; kısa süre içerisinde Aydın, Kars, Antalya ve Edirne'de düzenlediği Tarım Zirveleri'nin beşincisini Ekim ayında, tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

İlerleyen dönemde Türkiye'nin yedi bölgesine yayılacak zirvelerin, sahada çiftçilerin sorunları dinlemek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak adına önem arz ettiğini belirten Ateş, şunları söyledi:

“Tarım, ekonomik ve sosyal boyutuyla, 2002 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir geleceği açısından milli mesele yaklaşımıyla ele aldığımız bir alan. Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar TL'ye yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında yüzde 42'lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz. Tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart'ımız bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor. Tarım Zirvesi gibi paylaşım platformlarında, sektöre sağladığımız bu faydayı, üreticilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek pekiştirme fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda, teknolojiye dayalı verimliliği artıracak yeni fayda modelimiz Deniz'den Toprağa'yı da çiftçilerimize anlatıp deneyimletebiliyoruz. Üreticimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz”.

10 BİN ÖĞRENCİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÖĞRETİLDİ

DenizBank, Foder tarafından lise ve üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık kazandırmak üzere tasarlanan Parayön projesinin, bankacılık eğitimlerini kapsayan Parametre modülüne destek verdi. Söz konusu işbirliği ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştıklarını ve Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede bu sayıda gencin bankacılık konusunda erken yaşta eğitilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ateş, “Gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor. Gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

DENİZBANK, TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR SANAT ZENGİNLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Diğer yandan, toplumu nitelikli sanat ile buluşturarak kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarma hedefine de önem veren banka, 2018-2019 sezonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'ne desteğini sürdürdü. DenizBank ayrıca bu yıl 4.'sü düzenlenen, dokuz farklı ülkeden kukla tiyatrolarını ağırlayan Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nin ve polisiyenin önde gelen isimleri ile polisiye okurlarını bir araya getiren Kara Hafta'nın dördüncüsünün de destekçiliğini üstlendi.