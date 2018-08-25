Denize kıyısı yok ama Konya’da işledikleri balıkla ihracat şampiyonu oldular

Denize kıyısı bulunmayan Konya'nın küçük ilçesi Hüyük'te kurulan tesis, Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından getirilen balıkları işleyip ihraç ederek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar arasında, su ürünleri alanında üç yıldır ihracat birincisi oluyor.

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ilçede göldeki balıkları işlemek üzere 30 yıl önce kurulan tesis, ticari değeri yüksek balık türlerinin azalması üzerine son yıllarda farklı bölgelerden ve yurt dışından balık getirerek üretim yapıyor.

Yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis, bölge insanı için de önemli bir istihdam alanı olarak dikkati çekiyor.

Hüyük’e bağlı Tolca Mahallesi’nde yer alan tesiste, Türkiye’de yetişen balıklar işlenerek ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilirken, başta Çin, Norveç ve Kanada olmak üzere bazı ülkelerden ithal edilen balıklar da işlenip satılıyor.

Fabrikanın müdürü Tanju Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAİB tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en fazla ihracat yapan firma seçildiklerini, elde ettikleri rakamlarla 2018 yılında da birinci olmayı şimdiden garantilediklerini söyledi.

“YILLIK 100 MİLYON AVRO CİVARINDA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

İşletmeyi yaklaşık 30 yıl önce babası Ali Yıldırım’ın kurduğunu belirten Yıldırım, “Kullanım alanı 12 bin metrekare olan, günlük 15 ton balık işleme kapasitesine sahip fabrikamızda şu anda 70 kişi çalışıyor.” dedi.

Dünyanın her bölgesine balık gönderebilecek kapasite ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Yıldırım, “Yoğun olarak Almanya, İngiltere, Dubai ve Fransa’ya ürün gönderiyoruz. Şu anda yıllık 100 milyon avro civarında ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızı artırmak için gerekli çalışmalara devam ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin en doğusundan en batısına birçok şehre balık gönderdiklerini dile getiren Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve üniversiteler gibi birçok kuruma da balık gönderdiklerini ifade etti.

“BALIĞIN RAF ÖMRÜNÜ 2 YIL UZATIYORUZ”

İlçede balık işleyen diğer tesisin müdürü Mustafa Yayla da 10 yıl önce bölgede 20 civarında olan balık fabrikasının bugün ikiye düştüğünü anlattı.

Günlük 10 ton balık işleme kapasitesine ve 8 bin metrekare yerleşim alanına sahip fabrikada, 50 kişinin çalıştığını aktaran Yayla, “Fabrikamıza getirdiğimiz ürünleri işliyor, fileto yapıyor ve talebe göre paketleyip müşteriye gönderiyoruz. Balığın raf ömrünü 2 yıl uzatıyoruz. Bu da özellikle ihracatta önemli bir avantaj sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yayla, 1995 yılında kurulan işletmelerinin ağırlıklı olarak Hollanda ve Fransa’ya olan ihracatlarının her yıl arttığına dikkati çekerek, “Beyşehir Gölü’nden çıkan sudak balığını ihraç ediyoruz. Norveç’ten ithal ettiğimiz uskumru ve somonu da turistik bölgelerdeki oteller başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiyoruz.” şeklinde konuştu.

AA