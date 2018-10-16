Denkleştirme uygulaması nedir? Denkleştirme uygulaması nasıl yapılır?

Çalışma hayatında aşina olunan durumlardan bir tanesi de denkleştirme uygulamasıdır. Denkleştirme uygulaması çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılmasıdır. Ancak denkleştirme yaparken çalışma saatinde bir sınır vardır. Peki denkleştirme uygulaması nedir? Denkleştirme uygulaması neden ve nasıl yapılır? Denkleştirme ile fazla mesai aynı mıdır? Merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

Haftalık normal çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanunu'na göre en çok 45 saattir. İş Kanunu'nda haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılır. İşçi ve işverenin anlaşması ile yani iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmeleri ile haftalık çalışma süresi haftanın çalışılan günlerine dağıtılabilir. Bu tarafların iradelerinin uyumuna bağlıdır.

DENKLEŞTİRME UYGULAMASI NEDİR?

Örneğin, haftada 5 gün çalışan kişinin günlük çalışma süresi 9 saattir. Ancak haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması sonucunda, o işyerinde işçi haftada 6 gün çalışılıyorsa, haftada en çok 11×6 =66 saat, 5 gün çalışılıyorsa en çok 11×5 = 55 saat çalıştırılabilecektir. Bu yoğunlaştırışmış iş haftasına göre değişiyor. Yani, yoğunlaştırılmış iş haftasından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. Haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilmesine denkleştirme uygulaması denmektedir.

DENKLEŞTİRME UYGULAMASINI İŞVEREN KENDİ İSTEĞİYLE YAPABİLİR Mİ?

Bu durumda yoğunlaştırılmış iş haftası ya da haftaları olabilecek, yoğunlaştırılmış iş haftalarında işçi günde 11 saati aşmamak kaydı ile daha uzun sürelerle çalıştırılabilecektir. Bu haftalardan sonra da işçinin daha az çalıştırılması suretiyle, haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini geçmeyecek şekilde denkleştirilecektir. Denkleştirme yalnız işverenin isteği ile yapılabilen bir uygulama değildir. Varsa yazılı iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinin incelenmesi gerekir.

Denkleştirmede, haftalık çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılsa da işçi 11 saatten fazla çalıştırılamaz. Günlük 11 saati aşan çalışma süreleri hukuka aykırıdır.

DENKLEŞTİRME UYGULAMASI NE KADAR SÜRER?

Ayrıca denkleştirme uygulaması süresi belli olmayan bir çalışma biçimi değildir. 4857 sayılı İş Kanunu bu sürenin sınırının 2 ay olacağını düzenlemiştir. Bu süre toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkartılabilmektedir fakat bundan daha uzun olamaz.

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