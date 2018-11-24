Deutsche Bank para aklama skandalına karıştı

Almanya'nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, 200 milyar Euro'luk kara para aklama skandalına karıştı.

Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sylvie Matherath skandalla ilgili yaptığı açıklamada, muhabir banka olarak müşterilerinin incelenmesinden sorumlu olmadıklarını açıkladı.

Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para sandalıyla ilgili araştırma Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın, Estonya’da bir şube aracılığıyla 200 milyar Euro akladığı, buna da Alman Deutsche Bank’ın aracılık yaptığı belirlendi.

Uzun takibin ardından kara para aklama sandalına karışan Deutsche Bank yetkilileri, muhabir banka olarak, Danimarka Dansk Bank şubesine yapılan havalelerin ABD’ye gönderildiğini itiraf etti.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Deutsche Bank’ın hisseleri taban yaptı.

İHA