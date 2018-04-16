Dev şirketin genel müdürü istifa etti

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, görevinden ayrılma kararı aldı. Şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Carrefoursa CFO’su olarak görev yapan Kutay Kartallıoğlu vekaleten atandı.

Carrefoursa Genel Müdürü Ziya Hakan Ergin, istifa etti. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Ergin’in bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında istifa ettiği ve istifanın kabul edilerek yerine aynı 16.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla Finans Direktörü görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu’nun Vekaleten atandığı ifade edildi.

Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu konuyla yaptığı açıklamada, “Görev süresince, Carrefoursa'ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin'e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa'da CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır”.