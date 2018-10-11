Devler fena düştü! Kayıp 172 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarına bağlı olarak artan riskler nedeniyle ABD borsalarında dün yaşanan düşüş teknoloji devlerini vurdu. Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Google toplam 172 milyar dolar kaybetti.

Beş büyük teknoloji şirketi dün ABD borsalarında yaşanan düşüşe bağlı olarak bir kaç saatten fazla bir sürede toplam 172 milyar dolar kaybetti. Beş büyük şirketin kaybettiği bu para Cezayir’in gayri safi yurt içi hasılasına eş değer.

İLK İKİ AMAZON VE APPLE

Business Insider’da yer alan habere göre beş şirket arasından en büyük değeri hisseleri yüzde 6 düşen e-ticaret devi Amazon kaybetti. Şirketin piyasa değeri bir günde 56 milyar dolar eridi.

Amazon’un ardından ikinci sırada ise Apple yer aldı. Hisseleri yüzde 4.6 düşen Apple 51 milyar dolar kaybetti. Bu rakam General Motors’un toplam değerinden 6 milyar dolar daha fazla…

YÜZDE OLARAK EN BÜYÜK KAYIP NETFLİX’TE

Yüzde olarak bakıldığında ise en büyük kayıp Netflix’te yaşandı. Hisseleri yüzde 8 düşen Netflix bu süreçte 13 milyar dolar kaybetti.

Yaşanan kayıptan etkilenen şirketlerden biri olan sosyal medya devi Facebook’un hisseleri ise yüzde 4 değer kaybetti ve şirketin değeri 15.7 milyar dolar azaldı.

Google hisselerinde yaşanan yüzde 4.6’lık düşüş ise şirkete 36.7 milyar dolar kaybettirdi.

KAYIPLAR HIZLANDI

Küresel ticaret savaşları riskinin artması sonucu yaşanan büyük satışlarla ABD borsalarında kayıplar hızlandı. S&P 500 endeksi günü 3.3 kayıpla tamamlarken Dow Jones’ta kayıp yüzde 3.2 oldu. Nasdaq ise günü yüzde 4.1 kayıpla tamamladı.