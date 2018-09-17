Devlet alabilir, peki ya devlet memuru hediye alabilir mi?

Katar'ın Türkiye'ye hediye ettiği yaklaşık yarım milyar dolarlık uçak Cumhuriyet tarihine geçti. Devletin hediye kabul ederken bir mali sınırı yok. Peki ya devlet memuru hediye kabul edebilir mi? Yasalar konuyu sıkıca ele almış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan gelen uçağın Türkiye'ye hediye edildiğini açıklamasının ardından gözler bu uçağa çevrildi.

Devlet filosuna iki sene önce katılan TC-Can kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Yeni uçağa ne isim verileceği bilinmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın ilk konuşulan fiyatının 500 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Erdoğan uçakla Türkiye'nin ilgilendiğinin ortaya çıkması üzerine Katar Emire El-Sani'nin Türkiye'den para almak istemediğini ve bu yüzden uçağı hediye ettiğini söyledi.

Katar'ın Türkiye'ye hediye ettiği yarım milyar dolarlık uçak Cumhuriyet tarihine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hediye alırken bir yasal sınırı yok. Hediye edilen bu uçak akıllara bir devlet memurunun hediye sınırı nedir sorusunu getirdi?

4179 sayılı Devlet Memuru Kanunu'na göre devlet memurunun hediye alımları çok ciddi bir şekilde sınırlanıyor. Buna göre;

Madde 10: Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Yani devlet memurunun konumunu kullanarak kendisinden alt konumdaki memurlardan borç alamaz, hediye kabul edemez.

Madde 29: Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Yani devlet memurunun görevde olmasa dahi menfaat bekleyen bir kişi tarafından hediye kabul etmesi ve iş yeri sahibi bir kişiden hediye kabul etmesi yasak.

Ek fıkra 25/5/2004: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Yani Kamu Görevlileri Etik Kurulu her an araştırma yapmak için devlet memurunu takip edip, ondan genel müdür veya eşiti seviyelerden aldığı hediyelerin listesini isteyebiliyor.