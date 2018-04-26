Devlet Ankara’da kiracı oldu

Devletin Başkent Ankara’da 236 ayrı bina kiraladığı ortaya çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıkladığı bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşları için Ankara’da kiralanan binalar arasında, 89’u ev tipi 92 sosyal hizmet binası ile, 70 sağlık kuruluşu ve 5 yurt da bulunuyor. Bakan Ağbal, bu binalar için ne kadar para ödendiğini ise açıklamadı ve genelk bütçe rakamlarının incelenmesini istedi.

İYİ Parti Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini cevaplandıran bakan Ağbal şu bilgileri verdi:

‘'Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden 14/3/2018 tarihi itibarıyla temin edilen verilere göre Ankara’da 92 adedi sosyal hizmet kuruluşu (89 adedi ev tipi), 70 adedi sağlık kuruluşu, 5 adedi yurt binası olmak üzere toplam 236 adet hizmet binasının kiralık olarak kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Aanalitik bütçe sınıflandırmasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ‘Hizmet Binası Kiralama Giderleri' ekonomik kodundan yaptığı harcama tutarlarına www.muhasebat.gov.tr adresinde ‘Genel Yönetim Bütçe İstatistikleri' sayfasında yer alan ‘Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri' başlığının alt kırılımındaki ‘Bütçe Gider Tabloları'ndan ulaşılabilmektedir.”

GÜRER: NEDİR BU KİRA AŞKI

Önerge sahibi Gürer ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, hükümetin 15 yılda özelleştirme kapsamında yüzlerce taşınmazı sattığını belirterek, “Kurumları kiradan kurtarmak olası iken, halen kirada olmayı anlamak mümkün değil. Yüzlerce arazi ve kullanılabilir konut satıldı, devlet kendi yerinde kiracı kaldı. Kendine ait mülkü bırakıp çıkanların, kira ücretleri ele alındığında neden kiracı oldukları da daha iyi anlaşılır” dedi.