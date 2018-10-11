Devlet önümüzdeki dönemde nasıl para harcayacak?

Cumhurbaşkanlığı devlet harcamalarının önümüzdeki dönem yol haritasını gözler önüne koyan, ‘2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' genelgesini yayımladı. Bu genelge önümüzdeki yıllarda kamunun harcama davranışları üzerine önemli ipuçları içeriyor. 90 maddeden oluşan plana göre kamu harcamalarında aciliyeti olan yatırımlara öncelik verilecek. İşte 90 maddelik genelgede öne çıkan 8 başlık:
İlk etapta GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerindeki önceliklendirilmiş işler ele alınacak.
Kamu yatırımları bir süre özel sektör tarafından gerçekleştirilmeyecek.
Kamu yatırım projelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olarak gerçekleşeceği açıklandı. Toplumsal cinsiyete duyarlı kavramı ise, ‘Kadın ve erkeklerin farklılaşan ihtilaçları ve önceliklerine duyarlı' olarak tanımlandı. Yatırımların kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.
2019 yılında temeli atılmış projeler devam edecek, daha iyi kullanım için alt yapı projeleri yenilenmeye devam edecek. Afet risklerinin azaltılması projeleri devam edecek.
Demiryolu sektörünün öncelikleri arasında: Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3. Havalimanı-Halkalı hattı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren projeleri ile Sivas Erzincan Demiryolu projesinin ikinci hat yapımı öncelikli olacak.
Sağlık yatırımları: Yüzde 75'i bitmiş hastaneler tamamlanacak. Mevcut hastanelerin donanımları konacak.
Zorunlu haller dışında yeni bakanlık ve valilik binası kiralanmayacak satın alınmayacak.
Taşıt almak isteyenler talep formu dolduracak. Talep formunda talep eden kurumu mevcut taşıt durumu ve araçların kiralanması durumunda da olası maliyeti de hesaplaması istenecek.
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