Devlet önümüzdeki dönemde nasıl para harcayacak?

90 maddelik yeni Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre kamu harcamalarında aciliyeti olan yatırımlara öncelik verileceği bildirildi. Kamu özel işbirliklerine sınır gelecek. Yüzde 75'i biten hastaneler tamamlanacak. Zorunlu haller dışında kamu binası alınmayacak. Makam arabası almak isteyenler form dolduracak.

Cumhurbaşkanlığı devlet harcamalarının önümüzdeki dönem yol haritasını gözler önüne koyan, ‘2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' genelgesini yayımladı. Bu genelge önümüzdeki yıllarda kamunun harcama davranışları üzerine önemli ipuçları içeriyor. 90 maddeden oluşan plana göre kamu harcamalarında aciliyeti olan yatırımlara öncelik verilecek. İşte 90 maddelik genelgede öne çıkan 8 başlık:

1) GAP VE DAP ÖNCELİKLİ

İlk etapta GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerindeki önceliklendirilmiş işler ele alınacak.

2) BİR SÜRE KAMU YATIRIMLARINI ÖZEL SEKTÖR YAPMAYACAK

Kamu yatırımları bir süre özel sektör tarafından gerçekleştirilmeyecek.

3) YATIRIMLAR CİNSİYETE DUYARLI OLACAK?

Kamu yatırım projelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olarak gerçekleşeceği açıklandı. Toplumsal cinsiyete duyarlı kavramı ise, ‘Kadın ve erkeklerin farklılaşan ihtilaçları ve önceliklerine duyarlı' olarak tanımlandı. Yatırımların kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

4) TEMELİ ATILMIŞLAR DEVAM EDECEK

2019 yılında temeli atılmış projeler devam edecek, daha iyi kullanım için alt yapı projeleri yenilenmeye devam edecek. Afet risklerinin azaltılması projeleri devam edecek.

5) 3. HAVALİMANI METROSU ÖNCELİKLİ

Demiryolu sektörünün öncelikleri arasında: Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3. Havalimanı-Halkalı hattı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren projeleri ile Sivas Erzincan Demiryolu projesinin ikinci hat yapımı öncelikli olacak.

6) YÜZDE 75’İ BİTEN HASTANE TAMAMLANACAK

Sağlık yatırımları: Yüzde 75'i bitmiş hastaneler tamamlanacak. Mevcut hastanelerin donanımları konacak.

7) YENİ VALİLİK BİNASI YOK

Zorunlu haller dışında yeni bakanlık ve valilik binası kiralanmayacak satın alınmayacak.

8) TAŞIT ALMAK İSTEYEN FORM DOLDURACAK

Taşıt almak isteyenler talep formu dolduracak. Talep formunda talep eden kurumu mevcut taşıt durumu ve araçların kiralanması durumunda da olası maliyeti de hesaplaması istenecek.