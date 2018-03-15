Devlet taksisini satandan harç alacak

Son dönemde UBER sistemiyle sorun yaşayan taksicilere bir kötü sürpriz de Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Taksisini, dolmuşunu, minibüsünü ya da servis aracını satan esnaf, alım satım bedeli üzerinden yüzde 3 oranında noter harcı ödeyecek. KDV yasasında değişiklik öngören yasa tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında önergeyle değişiklik yapıldı.

Tasarıya eklenen önergeye göre taksi, dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 (yüzde 3) noter harcı alınacak. Verilen başka bir önergeyle de bu araçların alım satımlarına uygulanan değer artış kazancının vergilemesi sisteminden vazgeçildi. Vergilemede yapılan sistem değişikliğine gerekçe olarak ise, mevcut sistemin işlememesi ve çok sayıda dava ile karşı karşıya kalınması gösterildi. Kabul edilen önergeye göre, eski sistemle değer artış kazancı konusunda Maliye ile anlaşmazlık yaşayıp dava açanlar bu davalardan vazgeçmeleri halinde vergi işletilmeyecek.

Komisyon görüşmeleri sırasında taksi plakalarının bir milyon 700 bin liraya kadar çıktığı, bu plakaların alım satımlarından vergi alınmasının doğal olduğu ifade edildi. Yeni noter harcı sisteminin devreye girmesiyle 1.7 milyon liralık bir taksisini ya da servis aracını satan esnaf yeni dönemde 51 bin lira noter harcı ödeyecek. Mevcut sistemde aynı araç satıldığında ise aracın alındığı tarihteki değeri ile satıldığı değer arasındaki fark üzerinden vergi alınmaya çalışılıyor. Ancak araçların ilk değerleri konusunda tartışma yaşandığı için Maliye vergi almakta zorlanıyor ve kesilen vergiler davalık hale geliyor.

Komisyonda tasarıya bir madde de üniversite hastanelerinin birikmiş borcuyla ilgili eklendi. Kabul edilen önergeye göre, üniversite hastanelerinin bugüne kadar birikmiş 3.5 milyar liralık borcunun tamamını Maliye Bakanlığı ödeyecek. Üniversiteler ise bu borcu, 2020 yılının Ocak ayından itibaren 60 eşit taksitte geri ödemeye başlayacak. Borçların ilaç ve tıbbi malzeme alımlarından kaynaklandığı bildirildi.