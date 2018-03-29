Devletin suyunu şirketler dağıtacak

Kamuya ait su kaynaklarının, özel şirketlere satılmasını öngören düzenleme, CHP ve MHP’nin ısrarlı itirazlarına rağmen kısmen değiştirilerek kabul edildi.

Komisyonda yapılan değişikliklere göre, sulama amaçlı su kaynakları özel şirketlere tahsis edilmeyecek, ancak suyun dağıtımı ‘hizmet alımı' yöntemiyle özelleştirilecek. Şirketler, suyun parasını milyonlarca çiftçiden toplayacak. Ödemeyenin tarımsal desteği kesilecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çiftçiden su parası alınacak olmasına yönelik sert eleştiriler üzerine, “Su bedeli almıyoruz, su kullanım hizmet bedeli alıyoruz” dedi. Eroğlu'nun bu sözleri her zammın ardından bakanların “zam” yerine “güncelleme” kelimesini kullanmalarını hatırlattı.

Ormanlardaki dikili ağaçların satılması ile su kaynaklarının özelleştirilmesini öngören yasa tasarısı uzun bir aradan sonra Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yeniden görüşülmeye başlandı. Tasarıdaki su kaynaklarının özel sektöre satılmasını öngören 8'inci maddesi, komisyonun CHP ve MHP'li üyeleri ile Meclis'e gelen çiftçilerin tepkisiyle karşılaşmış, bunun üzerine tasarının görüşmelerine ara verilmişti. Yeniden başlayan görüşmelerde su kaynaklarının gerçek ve tüzel kişilere satılmasını düzenleyen cümle madde metninden çıkarıldı. Ancak bu sefer de tarımsal sulama suyunun tıpkı elektrikte olduğu gibi özel sektör eliyle dağıtımının önü açıldı.

KELİME OYUNU

Bu düzenleme, aynı madde içerisinde yer alan geçici 11 ve 12'nci maddelerde adeta “kelime oyunu” ile gerçekleştirildi. Buna göre, DSİ tarımsal sulamanın işletmesini isterse özel veya tüzel kişilere ihaleyle verebilecek. Özel şirketler suyun çiftçiye dağıtımını yapıp su parasını tahsil edecek. Su parasını ödemeyen çiftçilerin tarımsal destek ödemeleri şirketlerin isteği üzerine kaynağından kesilecek. Sulama tesisleri DSİ tarafından hizmet alımı yöntemiyle de şirketlere işlettirilebilecek.

Komisyonda soruları yanıtlayan Orman Bakanı Eroğlu, sulama suyunun çiftçiye parayla satılmasına yönelik eleştirileri ilginç ifadelerle açıkladı. Çiftçiden su bedeli almadıklarını iddia eden Bakan Eroğlu, “Su bedeli almıyoruz, su kullanım hizmet bedeli alıyoruz. Hizmet bedeli bu. Bakım işletme ve benzeri bedelleri kastediyoruz. Yoksa su bedeli değil, hizmet bedeli” dedi.