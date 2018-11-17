Devlette yurtdışı saltanatı

Yatırım Destek Ajansı ile Sayıştay, yurt dışı görevlendirmeler konusunda tartışma yaşıyor. ABD, Londra, Singapur ve Kore’ye 2 yıllığına personel gönderilmesinin kanuni dayanağı olmadığı belirtildi.

Kapatılmadan önce Başbakanlık'a bağlı olan Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda “yurtdışı saltanatı” ortaya çıktı. Ajans, danışmanlık hizmeti aldığı ofisleri olmasına rağmen ABD, Londra, Singapur ve Kore'ye 2 yıllığına personel gönderdi.

“KANUNİ DAYANAĞI YOK”

Sayıştay raporunda “Herhangi bir kanuni dayanak gösterilmeksizin ajans personeli 2 kişi ABD'de, bir kişi Singapur'da, 2 kişi Londra'da birer yıllığına ve bir kişi de Kore'de 2 yıllığına geçici olarak görevlendirilmiştir. İlgililerin yönetmeliğin eğitim ve zorunlu hizmet hükmü gereği görevlendirildikleri iddia edilse de bu hükmün kanuni dayanağı yok” denildi.

“ACELECİ DAVRANIYORSUNUZ”

Ajans yönetimi ise Sayıştay'a gönderdiği savunmada, Türk vatandaşlarının görevlendirildiği ABD, Singapur, Londra ve Kore'de yerli ya da yabancı danışman bulunmadığını öne sürerek, Sayıştay'ı “kanunu yeterince araştırmayıp aceleci davranmakla” suçladı. Ancak Sayıştay ise ajansın savunmasını, bu ülkelerde bulunan danışmanlık ofislerinin ismini vererek çürüttü.