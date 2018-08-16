DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS DGS sonucu sorgulama ekranı | DGS taban puanları

ÖSYM sınav takviminde 16 Ağustos Perşembe günü 2018 DGS sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu. Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklandı. DGS sınav sonuçlarını öğrenebilmek için haberimizde bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. İşte ÖSYM AİS DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Üniversitelerin iki yıllık meslek yüksekokullarında okuyan ya da mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavını 21 Temmuz tarihinde tamamlamıştı. ÖSYM DGS sınav sonuçlarını açıkladı. Şimdi sırada DGS tercihleri var. Bu sene ilk kez 81 ilin tamamında uygulanan sınavın tercihleri için ÖSYM’den yapılacak açıklama bekleniyor. Haberimizden 2018 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranına ve DGS taban puanlarına erişebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TABAN PUANLARI

ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018’de uygulanan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin, “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile

öğrenebilecek.