DGS tercih sonuçları bekleniyor… ÖSYM 2018 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Önlisans programlarında okuyan öğrenciler DGS tercihlerini yasptılar ve sıra sonuçlarda. ÖSYM 2018 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına yerleşmek isteyenlerin merak ettiği soruların başında DGS tercih sonuçları...

DGS tercihleri sona erdi. Onbinlerce aday hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmek için DGS tercih sonuçlarını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı önlisans öğrencilerinin lisans programlarına geçmelerini sağlayan adım. Peki 2018 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

TABLO 2 VE ÖZEL KOŞULLAR UYARILARI

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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DGS TERCİH SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde açıklandı. DGS tercih sonuçlarının yine Eylül sonu Ekim başı dolaylarında açıklanması bekleniyor.