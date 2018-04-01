Dijital ehliyetini kaybeden ne yapmalı? Ehliyetini kaybeden araba kullanabilir mi?

Araba kullanabilmek ve trafiğe çıkabilmek için şart olan ehliyet, çoğu durumda nüfus cüzdanı yerine de kullanılabilen bir belgedir. Ehliyeti olmayan kişinin trafikte araç kullanması yasaktır ve caydırıcı olması sebebiyle, ağır cezalar kesilmektedir. Peki bu belgeyi kaybeden araba kullanabilir mi? Dijital yeni çipli ehliyetini kaybeden ne yapmalı? İşte haberimiz...

2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; “Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir” denilmektedir. Ehliyetinizi kaybettiğinizde yapılması gerekenlerle bazı işlemler vardır. İşte size yardımcı olacak o bilgiler…

Ehliyet, karayolları taşıtlarını kullanabilmek için şart olan sürücü belgesidir. Yeni ehliyet, kayıp ehliyet değiştirme işlemleri trafik tescil birimlerine randevu alınarak yapılmaktadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun sadece internet üzerinden bu randevuyu alabilirsiniz. Ancak 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren bu işlemler bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerinden yapılmaya başlanacak.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni dijital ehliyetlerin verilmesine başlandı. Eski tip ehliyete sahip olanlar yeni çipli ehliyetlerini 13.12.2020 tarihine kadar almak zorundadır. Yeni çipli ehliyet sahibiyseniz ve aksilik bu ya dijital ehliyetinizi kaybettiniz. İşte yeni tip çipli sürücü belgesinin kaybedildiği durumda istenen belgeler:

– Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

– Sürücü Sağlık Raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilmektedir)

– 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

– Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin (2018 yılı için 134+25=159 TL) vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz.

– Kan grubunuzu gösteriz belge

– Dilekçe ve parmak izi(Emniyette verilecektir)

EHLİYETİNİ KAYBEDENLER ARABA KULLANABİLİR Mİ?

Ehliyetini kaybedenlere başvurdukları Emniyet birimi tarafından geçici araç kullanma belgesi verilir. Bu belgenin 15 gün süreyle geçerliliği bulunmaktadır. Gerçek ehliyetinizi teslim aldıktan sonra geçici araç kullanma belgeniz geçerliliğini yitirir ve hükmü kalmaz.

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