Dış ticaret istatistikleri açıklandı

İhracat 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 düzeyindeyken, 2018 Şubat ayında yüzde 69.6'ya düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %54,2 ARTTI



Şubat ayında dış ticaret açığı %54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında %76,4 iken, 2018 Şubat ayında %69,6’ya düştü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,7 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %2,7 arttı, ithalat %9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,9, ithalat %19,6 arttı.

AB’YE İHRACAT %23,8 ARTTI

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında %45,7 iken, 2018 Şubat ayında %51,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA



Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN



Çin’den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %38,4'tür.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %14,9 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,2'dir. 2018 Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,9'dur.