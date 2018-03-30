Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayında dış ticaret açığı %54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında %76,4 iken, 2018 Şubat ayında %69,6’ya düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %2,7 arttı, ithalat %9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,9, ithalat %19,6 arttı.
AB’YE İHRACAT %23,8 ARTTI
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında %45,7 iken, 2018 Şubat ayında %51,9 oldu.
Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.
Çin’den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %38,4'tür.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %14,9 OLDU
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,2'dir. 2018 Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,9'dur.