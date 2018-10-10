Dış ticaret istatistikleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.6 azaldı. İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.3 arttı.

İhracat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,3 ve yakıtlarda %29,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi %4,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,3 ve yakıtlarda %32,1 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,2 azaldı.