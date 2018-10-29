Diyanet İşleri Başkanı: Sistem faiz üzerine

Daha önce Faize karşı hutbe okutan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şimdi de "Sistem faiz üzerine kurulmuş" dedi. Diyanet 2017 yılında 256 bin TL faiz geliri elde etmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde yönetim sisteminin faiz üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Savaştırmak için örgütler kurduruluyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş” dedi. Erbaş 1 Haziran 2018 günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde “Faiz Haramdır” konulu hutbe okuyup, cuma namazı kıldırmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Gazi Camii’nde kıldı. Erbaş, burada cemaate namaz kıldırdıktan sonra düzenlenen ‘Sabah Buluşması’ etkinliğine katıldı. Cemaate dua yaptıran Erbaş, daha sonra vaaz kürsüsüne çıkarak açıklamalarda bulundu.

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Günümüzde sistemin faiz üzerine kurulduğunu belirten Erbaş, “Her taraf cehaletle dolmuştu, putlarla dolmuştu. İnsanlar pazarlarda köle olarak satılıyordu. Faiz tefecilik almış başını gidiyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, kabile savaşları vardı, ırkçılık vardı, vardı da vardı, bunların hangisi şimdi yok? Irkçılık mı yok, ırkçılıktan dolayı savaşlar mı yok, var. Hatta örgütler kurduruluyor, o örgütlerle savaşlar yaptırılıyor. Faiz mi, faizcilik mi yok? Hem de sistematik bir şekilde yapılıyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş. Bu şekilde insanlar haramla iştigal ettiriliyor.” dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla selamlaşan Erbaş daha sonra camiden ayrıldı.

2017 YILINDA 256 BİN TL FAİZ GELİRİ

Dev bütçesiyle dikkat çeken Diyanet’in gelirleri arasında “faiz” de yer alıyor ve faizden elde ettiği gelir, her yıl artıyor. 2015’te 197 bin TL faiz alan Diyanet, 2016’da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruşa çıkardı. 2017’de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruş oldu.

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