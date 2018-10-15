Diyanet özel sektörü solladı

Diyanet'in hac ve umre organizasyonlarına yüzde 57 oranında zam yapması şaşkınlık yarattı. Kur farkından dolayı hac ve umreye yapılan zam, enflasyonun son 15 yılın zirvesinde olduğu bugünler de bile bir çok ürüne yapılan zamları geride bıraktı. Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin söz konusu artıştan kaynaklı talepte yüzde 50'ye varan azalma olduğunu söyledi.

2017-2018 dönemi için aynı otel ve tarihlerdeki (7 günlük Umre) organizasyonuna 6 bin 185 lira ila 7 bin 120 TL ücret belirlenirken bu ücret zammın yanı sıra kur artışının da etkisiyle 2018-2019 döneminde 6 bin 650 riyal (10 bin 411 TL) ila 6 bin 975 riyal (10 bin 920 lira) oldu. Buna göre geçtiğimiz yıla göre umre fiyatları Türk Lirası değerinde yüzde 57 arttı.

ÖZEL SEKTÖR DAHA UCUZ

Türkiye’nin önde gelen bir turizm şirketinden alınan rakamlar ise Diyanet’in fiyatlarının daha altında. sozcu.com.tr’ye verilen bilgilere göre 7 gün ve iki kişilik umre paketi 9 bin TL.

Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada söz konusu artışın yaşanan kur hareketlerinden kaynaklandığı belirtti. Şahin buna bağlı olarak talepte yüzde 50’ye yakın azalma olduğunu sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRETLİ UMRE İÇİN 6 AY ÇALIŞACAK

Daha önce 1603 TL asgari ücretle çalışan bir vatandaş umre ziyareti için 4 ay çalışırken yaşanan yüzde 57 artışın ardından artık 6 ay çalışacak.

BÜTÇEDE YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ARTIŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinde de yüzde 34.36’lık bir artış planlanmıştı. Kamuda tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu böyle bir zamanda Diyanet’in bütçesi 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkacak.