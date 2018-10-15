Diyanet özel sektörü solladı

2017-2018 dönemi için aynı otel ve tarihlerdeki (7 günlük Umre) organizasyonuna 6 bin 185 lira ila 7 bin 120 TL ücret belirlenirken bu ücret zammın yanı sıra kur artışının da etkisiyle 2018-2019 döneminde 6 bin 650 riyal (10 bin 411 TL) ila 6 bin 975 riyal (10 bin 920 lira) oldu. Buna göre geçtiğimiz yıla göre umre fiyatları Türk Lirası değerinde yüzde 57 arttı.
Türkiye’nin önde gelen bir turizm şirketinden alınan rakamlar ise Diyanet’in fiyatlarının daha altında. sozcu.com.tr’ye verilen bilgilere göre 7 gün ve iki kişilik umre paketi 9 bin TL.
Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada söz konusu artışın yaşanan kur hareketlerinden kaynaklandığı belirtti. Şahin buna bağlı olarak talepte yüzde 50’ye yakın azalma olduğunu sözlerine ekledi.
Daha önce 1603 TL asgari ücretle çalışan bir vatandaş umre ziyareti için 4 ay çalışırken yaşanan yüzde 57 artışın ardından artık 6 ay çalışacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinde de yüzde 34.36’lık bir artış planlanmıştı. Kamuda tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu böyle bir zamanda Diyanet’in bütçesi 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkacak.
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