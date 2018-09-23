Doğalgazda zamdan kaçış yok

Doğalgazı zamsız fiyattan almanın anlamı kalmadı. Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde 29 Temmuz’da değişiklik yapıldı.

Değişiklik kapsamında tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgazın bir kısmına daha sonra gelen zam oranında el konuluyor ve tüketiciye verilmiyor. Yönetmelikte, “Sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara TL yükleme, düzeltme, satış yöntemleri uygulanabilir” deniliyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kış aylarında doğalgaza parası yetmeyeceği için vatandaşların dondurucu soğuklara hazır olmasını söyledi. Tekin, şöyle konuştu:

“Vatandaş ne yazık ki dövizdeki bu yükseliş ve ekonomideki kara delik nedeniyle bu kış aylarını çok zor geçirecek. Yüksek enflasyon ve faizlerdeki artışın bedeli daha da ağır olacak. Milleti kur ile faiz arasına sıkıştırdılar. Yüksek enflasyon mutfakları yangın yerine döndürdü. Ocak ayı itibarıyla krizin daha da derinleşmesi bekleniyor. Vatandaş bir de kış aylarında katlanarak artan doğalgaz faturasıyla karşı karşıya kalacak. Önceden gidip doğalgaz alan vatandaş da zamdan kurtulamayacak. Vatandaşa ‘Yönetmelik çıkardım, zam gelmeden doğalgaz aldın ama şimdi zam geldi farkını öde' deniyor. Dünya üzerinde böyle bir uygulama yok. Vatandaşın hakları hiçe sayılıyor. Hukuka ve yasalara tamamen aykırı.”