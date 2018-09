Kadın çalışanların ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Peki, Doğum borçlanmasında taksitlendirme nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli...

Kadın çalışanlara sigorta, BağKur ya da diğer kapsamlardaki başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmasına olanak sağlayan bir haktır. Doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan üç çocuk için yapılır. Her çocuk için doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede prim yatmayan dönemler borçlanılabilir. Toplamda her çocuk için maksimum 720 güne kadar borçlanma yapılabilir. SGK doğum borçlanmasında taksit olanağı var mı? Doğum borçlanmasında taksitlendirme nasıl yapılır? Bilmek istediğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

DOĞUM BORÇLANMASI TUTARLARI NE KADAR?

Borçlanma tutarı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32'si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır. Buna göre;

1 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 arası en düşük günlük doğum borçlanması tutarı 21,64 TL en yüksek ise 162,30 TL’dir.

Buna göre;

1 çocuk için doğum borçlanması tutarı en düşük: 15.580,80 TL (720 gün)

2 çocuk için doğum borçlanması tutarı en düşük: 31.161,60 TL (1440 gün)

3 çocuk için doğum borçlanması tutarı en düşük: 46.742,40 TL (2160 gün)

İLGİLİ HABER Doğum borçlanması nedir? Hesaplama nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASINDA TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?Doğum borçlanması bedelinin aylara bölünüp taksitle ödenmesi mümkün değildir. Ancak borçlanma bedelinin tamamının değilde bir kısmının ödenmesi halinde ödenen tutarın karşılığı kadar gün kazanılır. Sonradan yapılan yeni doğum borçlanması başvurularında bu ödenen günler düşülür. Aslında doğum borçlanması bedellerinin 1 ay içinde ödenmesi kolay değildir. Çünkü, 2 doğum borçlanması için çıkan rakam 10.000 liranın üzerindedir. Böyle büyük bir tutarın herkes tarafından tek seferde ödenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle banka kredilerine yönelen çok fazla kişi vardır.