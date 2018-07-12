Doğuş: Borçların yapılandırılmasında son aşamaya gelindi

Doğuş Grubu borçların yapılandırmasında son aşamaya geldiğini açıkladı. Topluluktan yapılan açıklamada, "Anlaşılamadığı haberleri doğru değil son aşamasındayız" ifadeleri kullanıldı. Doğuş'un toplam 23.5 milyar TL kredi borcu bulunuyor.

Doğuş Grubu, refinansman görüşmelerinde müzakerelerin son aşamaya yaklaştığını duyurdu. Açıklamada, “Refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır” denildi.

TOPLAM BORÇ 23.5 MİLYAR TL

Doğuş Grubu, kredi yapılandırması için bankalarla görüşmeler yürütüyor. Doğuş Holding’in kısa vadeli kredileri, 2017 sonu bilançosuna göre 7.5 milyar lira düzeyinde. Bu tutar yıl sonu resmi euro kuruna göre 1.7 milyar euroya karşılık geliyor. Holdingin toplam kredi borcu ise 23.5 milyar lira, yani 5.2 milyar euro seviyesinde.

Reuters’ta 9 Temmuz’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan bir haberde, “Doğuş Grubu’nun kredi yapılandırması için bankalarla görüşmesi devam ederken, 2 milyar euro civarı olan yeniden yapılandırmaya tabi olacak kredi vadesinin 4-6 yıla uzatma konusunda bankalar anlaşmaya çalışıyor ancak bankaların vade konusunda uzlaşamaması süreci geciktiriyor” denilmişti.

REUTERS

