Doğuş GYO kira sözleşmelerini 4.9 TL olarak belirledi

Doğuş GYO portföyündeki gayrimenkullere ait kira sözleşmelerinde Ekim ayı için euroyu 5.9 TL, doları ise 4.9 TL olarak belirledi. Açıklamada, söz konusu euro ve dolar kuru ayarlamalarının 1-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki bir aylık döneme münhasır olduğu belirtilirken; kira sözleşmelerindeki değişikliğin beklenen Bakanlık düzenlemesini takiben değerlendirileceği ifade edildi.

Resmi Gazete’de 13 Eylül’de yayımlanan karar ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacağı belirlenmişti.

Bu kapsamda sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin 13 Eylül’den itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği ifade edilmişti.

Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alındığı için; ilgili taraflar hâlâ Bakanlık tarafından yapılacak yasal düzenleme bekliyorlar.

Doğuş GYO’dan KAP’a yapılan açıklamada, bakanlık düzenlemesinin beklenmesine karşın, portföydeki gayrimenkullerin kiralamasında Ekim ayı özelinde kur sabitleme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Doğuş GYO, portföyünde yer alan “Gebze Center AVM” ve “Gebze Doğuş Oto” isimli gayrimenkulde euro bazlı kira bedelleri için 1 euro kurunun ağırlıklı ortalamasını Ekim ayı için 5.90 TL olarak belirledi.

Şirket, “Doğuş Center Maslak” ve “Doğuş Center Etiler” isimli gayrimenkullerde kiracıların ödemekte olduğu dolar bazlı kira bedelleri için 1 dolar kurunu ise 4.90 TL olarak belirledi.

Açıklamada, söz konusu euro ve dolar kuru ayarlamalarının 1-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki bir aylık döneme münhasır olduğu belirtilirken; kira sözleşmelerindeki değişikliğin beklenen Bakanlık düzenlemesini takiben değerlendirileceği ifade edildi.

REUTERS