Doğuş GYO’dan 525 milyon TL’lik satın alma

Doğuş GYO Maslak'taki ofis binasını 525.7 milyon TL'ye ana ortağı Doğuş Holding'den satın almaya karar verdi.

Doğuş GYO İstanbul Maslak’ta bulunan bir ofis binasını ana ortağı Doğuş Holding’den 525.7 milyon liraya satın almaya karar verdi. Şirket açıklamayı KAP’a yaptı.

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının (“Gayrimenkul”) EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.’nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda (“Gayrimenkul Değerleme Raporu”) söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınmasına ve alıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına” ifadeleri kullanıldı.