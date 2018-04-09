Doğuş kredisini nasıl yapılandıracak?

Doğuş Grubu, kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladı. Konuya yakın kaynakların Reuters’a bilgi veren bir kaynak yapılandırmanın detayları hakkında bilgi verdi. Kaynak, “Toplam kredilerinin yarısından azı için vade uzatma istenebilir. Ama ödeyecek güçleri var, iki veya üç sene vade uzatma ile çok rahat ederler” diye konuştu.
Doğuş Grubu İstinye Park’taki hisselerini de Orjin Grup’a devretti.
Doğuş Holding 2016’daki 2 milyar liralık zararın ardından 2017’de de 2.3 milyar lira zarar etti. Holding’in geçen yılki satışları yüzde 16 artarak 20.4 milyar liraya çıktı.
Konuya yakın kaynaklar ayrıca aralarında borçlardan dolayı grubun gayrimenkul ve otellerin de aralarında yer aldığı birçok varlık satışını değerlendirdiğini belirtiyor.
Banka kredileri dışında tahvil ihracı yoluyla da borçlanan Doğuş Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada, “Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda finansal kurumlar ile olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır” denildi.
REUTERS-SOZCU.COM.TR