Doğuş kredisini nasıl yapılandıracak?

Kredilerini yapılandıracak Doğuş Holding'in nasıl bir yöntem izleyeceği merak ediliyor. Reuters'a bilgi veren bir kaynak yapılandırmanın iki veya üç sene vadeyi içereceğini ve borcun üçte ikisini kapsayacağını söyledi.

Doğuş Grubu, kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladı. Konuya yakın kaynakların Reuters’a bilgi veren bir kaynak yapılandırmanın detayları hakkında bilgi verdi. Kaynak, “Toplam kredilerinin yarısından azı için vade uzatma istenebilir. Ama ödeyecek güçleri var, iki veya üç sene vade uzatma ile çok rahat ederler” diye konuştu.

Doğuş Grubu İstinye Park’taki hisselerini de Orjin Grup’a devretti.

Doğuş Holding 2016’daki 2 milyar liralık zararın ardından 2017’de de 2.3 milyar lira zarar etti. Holding’in geçen yılki satışları yüzde 16 artarak 20.4 milyar liraya çıktı.

OTELLERİ DE SATABİLİR

Konuya yakın kaynaklar ayrıca aralarında borçlardan dolayı grubun gayrimenkul ve otellerin de aralarında yer aldığı birçok varlık satışını değerlendirdiğini belirtiyor.

Banka kredileri dışında tahvil ihracı yoluyla da borçlanan Doğuş Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada, “Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda finansal kurumlar ile olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır” denildi.

NE KADAR BORCU VAR? Doğuş Grubu'nun banka kredileri internet sitesinde yer alan finansal rapora göre geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 23.5 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bunun içinde yer alan 7.5 milyar liralık kısım ise bir yıl ya da bir yıldan az vadeli kredilerden oluşuyor.

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