Dolar 4 TL’ye yerleşti mi?

Dün 4.0273 lirayı gören dolar yeni bir rekorun eşiğinde bekliyor. Kurdaki atakların devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, doların 4 liranın üstüne tutunacağını belirtti.

RECEP GENEL/SÖZCÜ

Kısa bir süre öncesine kadar psikolojik sınır olarak kabul edilen doların 4 liranın üstüne kalıcı olarak yerleşmesi bekleniyor. Son 8 aydır çift hanede seyreden enflasyon ve artan cari açık yabancıların Türk varlıklarından çıkmasında etkili olurken, hükümetin faiz indirmek için harekete geçtiği yönündeki haberler de kurlardaki oynaklığı artırdı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun faizleri indirmek için önümüzdeki günlerde yeni bir paket açıklayacağı belirtiliyor. Serbest piyasada dolar 3.9890 liradan, Euro ise 4.9020 liradan güne başladı. Yurtdışı piyasalarda artan ticaret savaşı endişeleri TL'yi zayıflatırken, artan jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler de doların güç kazanmasına neden oluyor.

YATIRIMCI RİSKTEN KAÇTI

Dolar 4.0273 lirayı, Euro ise 4.9481 lirayı test etti. Dolar geçtiğimiz hafta Asya piyasalarında 4.0375 lirayı görmüştü. ABD'nin ithalata ek vergi uygulama kararına Çin'in aynı oranda misillemede bulunması global piyasalarda doların değer yitirmesine neden olurken, TL'nin aşırı zayıflamasının da önüne geçti. Dolar günü 3.9970 liradan, Euro 4.9180 liradan tamamladı.

Analistler, riskli varlıklardan çıkış yaşandığı dönemlerde TL üzerindeki satış baskısının daha kuvvetli hissedilmesinin artık bir rutin haline geldiğini ifade ederek, bozulan ekonomik göstergelerin bu TL varlıklar üzerindeki baskının artmasına neden olduğunu belirttiler.

ÇİN'DEN ABD'YE YANIT

ABD Başkanı Donald Trump Çin'den toplam 50 milyar doları bulan bir grup ürüne yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Trump'ın yarın ek gümrük vergisi uygulayacağı yaklaşık 1.300 kalem endüstriyel teknoloji, ulaştırma ve tıp ürününü açıklaması bekleniyor. Artan ticaret savaşı kaygıları ile küresel piyasalarda yatırımcıların hem hisse senedi piyasalarında hem de para piyasalarında temkinli davrandığı gözleniyor. Borsa İstanbul, güne yüzde 0.19'luk yükselişle 114.812 puandan başladı. Küresel piyasalarla birlikte hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 0.54 düşüşle 113.975 puandan tamamladı.

ALTIN TİCARETİ RALLİ YAPABİLİR

Ticaret savaşı endişeleri ile spot altının ons fiyatı 1.347 dolara kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar altın 172.50 liradan, Cumhuriyet Altını 1.156 liradan, çeyrek altın 284 liradan işlem gördü. Uzmanlar, riskten kaçan yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesi ile altının bu yıl ralli yapabileceğini ifade ediyor.

EMİRLE FAİZ İNMEZ

Hükümetin faiz indirmek için harekete geçtiği haberi üzerine bir açıklama yapan CHP'li Umut Oran ise emir komuta zinciri ile faizin düşürülemeyeceğini dile getirdi. Oran, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Önce siyasi ve ekonomik istikrar lazım. İstikrar da ancak güvensizlik, belirsizlik kalkarsa gelir. Yani güvene ve pozitif, akılcı plana ihtiyaç var” diyen Oran, “Lafın kısası: OHAL kalkmalı” dedi