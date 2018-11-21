Dolar 5,30 direncini kırdı ve…

Dolar risk iştahının artması ile birlikte zemin kaybederken, eurodaki yukarı ivme İtalya endişeleri ile yavaşladı. Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL’nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle devam etmesiyle akşam saatlerinde 5.30 direncini kırdı ve 5.28 seviyesine düştü.

Dolar, risk iştahının arttığı ortamda zemin kaybederken, eurodaki yukarı ivme, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Pierre Moscovici’nin İtalya’nın “çok ciddi” boyuttaki sapmasının düzeltilmesi gerektiğini kaydetmesinin ardından İtalya ile AB arasında bütçe konusunda anlaşmaya varılma umutlarının azalması sonrası yavaşladı. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dün sert yükselen dolar/TL bugün ise artan küresel risk iştahıyla dünkü kayıplarının tamamını telafi etti.

5.28 TL SEVİYESİNDE

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi. Akşam saatlerinde ise 5.30 bandını kırarak 5.28 seviyesine düştü. Dolar fiyatları 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.

İLGİLİ HABER Bugün ekonomide ne oldu? (21.11.2018)

Dolar 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyordu.