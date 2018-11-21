Dolar 5,30 direncini kırdı ve…

Dolar, risk iştahının arttığı ortamda zemin kaybederken, eurodaki yukarı ivme, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Pierre Moscovici’nin İtalya’nın “çok ciddi” boyuttaki sapmasının düzeltilmesi gerektiğini kaydetmesinin ardından İtalya ile AB arasında bütçe konusunda anlaşmaya varılma umutlarının azalması sonrası yavaşladı. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dün sert yükselen dolar/TL bugün ise artan küresel risk iştahıyla dünkü kayıplarının tamamını telafi etti.
5.28 TL SEVİYESİNDE
Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi. Akşam saatlerinde ise 5.30 bandını kırarak 5.28 seviyesine düştü. Dolar fiyatları 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.
Dolar 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyordu.
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