Dolar bugün neden yükseldi?

Dolar güne hareketli başladı. Vatandaş doların neden yükseldiğini merak ediyor. Uzmanlarına sorduk. Merkez Bankası'nın hamle yapmaması ve ABD ile Çin'in gümrük vergilerini devreye alması doları iç piyasada güçlendiriyor.

Sabah saatlerinde 4.52 TL seviyesinden başlayan dolar/TL 4.56’yı aştı. Vatandaş doların neden yükseldiğini merak ediyor. Bunun sebeplerinden ilki Türkiye’deki iç siyasi gelişmeler ve seçim süreci… Bugüne özel olarak baktığımızda ise ticaret savaşları çerçevesinde Çin ve ABD’nin karşılıklı olarak gümrük vergilerini işleme sokmuş olması küresel çapta doları güçlendiriyor. Hal böyle olunca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler kurda baskı yaşıyor.

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı Merkez Bankası müdahale etmedikçe kurdaki yükselişin devam edeceğini söyledi. Nalbantlı, dış borç ve özel sektörün borcunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ediyor.

1 YIL İÇİNDE BORÇ 200 MİLYAR DOLAR

Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Özellikle dış borç ve reel sektör döviz borcu tarafında çok ciddi sıkıntılar var. Son kur hareketi reel sektör net döviz borcunu 167 milyar TL artırdı. 1 yıl içinde ödenmesi gereken borç 200 milyar dolar. 1 Ocak itibarıyla 605 milyar TL değerinde olan dış borcumuz 18 Mayıs itibarıyla 718 milyar TL tutarında. Borçların GSYH oranı ise 2001 krizi seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

Kurdaki yükselişin önüne geçmek için Merkez Bankası'nın ciddi bir faiz artışı yapması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Erdoğan ve Çetinkaya görüşmesi sonrası bir hamle gelecek beklentisi ile dolarda sert aşağı hareket görülmüş, hamle gelmeyince kur yeniden yükselmişti. Siyasi cephenin faizleri indireceğiz söylemleri devam ettiği sürece kurdaki yükseliş maalesef durmayacaktır.

Kur tarafında kısa vadeli destek 4.44 seviyesinde. Bu seviyenin 4.60-4.65 bölgeleri yeni zirve olabilir. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz hamlesi eğer piyasayı tatmin edecek düzeyde olursa ancak o zaman bir düşüş görebiliriz. Bu senaryoda 4.37 ve 4.20 bölgelerine doğru bir düzeltme görme ihtimali oldukça yüksek.

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan sozcu.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini devreye alma kararlarının doları güçlendirdiğini belirtti. İşte Erkan'ın değerlendirmesi: ABD faizleri ve USD yükselişini sürdürürken, son 3 haftayı da kazançla geçen USDTRY kuru yeni haftaya da yükselişle başladı. TRY, haftanın ilk günü itibariyle USD’ye karşı en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olarak öne çıkmaktadır. Çin’in daha fazla ABD malı almaya söz vermesi ile beraber anlaşmaya varılan ticaret görüşmelerinde, ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini yürürlüğe sokmama kararları USD’nin yeniden küresel piyasalarda değer kazanmasını sağlamaktadır. TRY’de ise bugüne has negatif ayrışmayı açıklayacak bir haber akışı görünmemektedir.

‘HENÜZ AKSİYON GELMEDİ'

Geçen hafta 4,50’de sözlü müdahale eden Merkez Bankası’nın ve her ne kadar içeriğinin TRY olmadığı açıklansa da Erdoğan – Çetinkaya görüşmesinin kuru 4,50’den 4,40’a gerilettiğini görmüştük. Bugün 4,56’yı gören kur hareketinde Merkez Bankası’ndan henüz bir açıklama veya aksiyon gelmiş değildir.

Özellikle yükseliş trendinin güncel üst noktası 4,5660 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut pozitif trend görünümünün daha da istekli olabilmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde trend içi tepki düşüncesi tekrar gündemde yer almak isteyebilir. EURUSD paritesi 1,17 bandı altına geçerse 4,60 seviyesi ve üzerine doğru giden bir kur hareketi olabilir.