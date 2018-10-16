Dolar düşerken elektrik faturasında indirim beklentisi

Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurdaki gevşeme dikkat çekerken vatandaşta yapılan bazı zamların geri alınması beklentisi oluştu. Şöyle ki 1 Ağustos 2018 tarihinde elektriğe yüzde 9.57 zam geldiğinde dolar/TL 5.01 idi.
Ardından dolar/TL ciddi bir yükseliş trendine girerek 6.56'ya kadar çıktı. Elektriğe yüzde 14.6 zam geldiği 1 Eylül 2018 tarihinde dolar/TL 6.56 idi.
İlerleyen dönemde dolar/TL'nin ateşi düştü. Fakat elektriğe yine zam geldi. Elektrik fiyatları yüzde 9 arttı. Ekim ayında yapılan zamla elektriğin fiyatı yüzde 9 artarken kur 5.95'e inmişti.
Papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasının beklendiği geçen hafta pazartesi günü dolar/TL 6.20 civarında seyrediyordu. Papazın serbest kalacağı beklentisi ve sonradan serbest kalmasıyla dolar/TL 5.80'in de altına geriledi.
Bugün saat 11:13 itibariyle dolar/TL 5.7916/5.7946'dan işlem görüyor. Hal böyle olunca vatandaş zammın gelmesini normal karşıladığı elektrik ve doğalgaz fiyatında indirim bekliyor.
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