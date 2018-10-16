Dolar düşerken elektrik faturasında indirim beklentisi

Ağustos, eylül ve ekim aylarında elektrik ve doğalgaza üst üste zamlar geldi. Türk Lirası eylül ayına göre dolar karşısında yüzde 12 daha değerli olmasına rağmen zamlar geri alınmadı. Vatandaş doların yükselişi ile normal olarak yorumladığı elektrik ve doğalgaz zamlarının doların düşüşü ile en azından bir miktarının geri alınmasını bekliyor.

Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurdaki gevşeme dikkat çekerken vatandaşta yapılan bazı zamların geri alınması beklentisi oluştu. Şöyle ki 1 Ağustos 2018 tarihinde elektriğe yüzde 9.57 zam geldiğinde dolar/TL 5.01 idi. Ardından dolar/TL ciddi bir yükseliş trendine girerek 6.56'ya kadar çıktı. Elektriğe yüzde 14.6 zam geldiği 1 Eylül 2018 tarihinde dolar/TL 6.56 idi. İlerleyen dönemde dolar/TL'nin ateşi düştü. Fakat elektriğe yine zam geldi. Elektrik fiyatları yüzde 9 arttı. Ekim ayında yapılan zamla elektriğin fiyatı yüzde 9 artarken kur 5.95'e inmişti. Papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasının beklendiği geçen hafta pazartesi günü dolar/TL 6.20 civarında seyrediyordu. Papazın serbest kalacağı beklentisi ve sonradan serbest kalmasıyla dolar/TL 5.80'in de altına geriledi. Bugün saat 11:13 itibariyle dolar/TL 5.7916/5.7946'dan işlem görüyor. Hal böyle olunca vatandaş zammın gelmesini normal karşıladığı elektrik ve doğalgaz fiyatında indirim bekliyor.

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