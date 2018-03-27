Dolar fiyatı ne kadar? (27.03.2018)

ABD ve Çin arasındaki görüşme haberlerinin bir ticaret savaşının önlenebileceği umutlarını artırmasının piyasalarda risk iştahını canlandırmasına rağmen, TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL'de de zirve seviyelerin hemen altında yatay seyir devam ediyor.

Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL’de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99’u aştıktan sonra tekrar 3.97’li seviyelere gevşedi. Bu sabah saat 0842’de 3.9630/3.9650 seviyesinde olan dolar/TL geçen hafta illikit piyasada 4.0375 ile zirveyi görmüştü.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, kur tarafında bugün biraz daha stabil bir görüntü olduğunu, dün 3.99 seviyesini gören dolar/TL’nin 3.96-3.97 seviyelerinde biraz dengelendiğini belirterek, “Ticaret savaşları endişeleri küresel piyasalarda biraz hafifledi, dolayısıyla risk iştahında artış var. Gelişmekte olan ülke piyasalarında bugün daha dengeli bir görünümden bahsedilebilir. Bugün piyasaya yön verecek önemli bir veri yok ancak yarın ABD’de büyüme, Perşembe ise Fed’in enflasyon göstergesi çekirdek PCE; içeride ise büyüme var, odak bunlara kayabilir” dedi ve şöyle devam etti:

‘NEGATİF AYRIŞMA DEVAM EDEBİLİR’

“Ancak TL’de yine bir değersizleşme eğilimi söz konu. Kur 3.95’i destek yapmış görünüyor, yukarıda ise 3.99-4.00 bandı direnç. TL’deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentileri faizlerde yükselişe neden oluyor, bunun da TL’ye baskı yaratması beklenebilir ve negatif ayrışma devam edebilir.”

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

YATIRIMCI İŞTAHI ARTTI

ABD ve Çin’in ticaret konusunda görüşmelere başlayabileceğine ilişkin iyimserliğin ticaret savaşları endişelerini azaltması riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren muhtırayı imzalaması ve Çin’in ise misillemeye hazır olduğunu göstermesinin ardından dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşı olabileceğine dair endişeler finansal piyasaları dalgalandırmıştı.

Ancak ABD ve Çin arasındaki perde arkası görüşme haberleri, şu sıralar küresel ticaret sürtüşmelerinin kontrol dışına çıkabileceğine dair kaygıları azaltırken, işlemciler mevcut ABD önlemlerinin ilk açıklanandan çok daha ılımlı olacağını umuyorlar.

TAHVİL FAİZİ 18 BAZ PUAN YÜKSELDİ

Dün saat 1708’de 4.4568/4.4577 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah saat 0842’de 4.4472/4.4517, dün 4.9410/4.9421 seviyesinde olan euro/TL ise 4.9314/4.9368 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırırken, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

Küresel risk iştahındaki azalmadan en çok etkilenen gelişmekte olan para birimleri arasında TL ilk sıralarda yer alıyor. Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi gibi unsurların yabancı yatırımcının tahvil piyasasından hızlı bir şekilde çıkmasına neden olması, Moody’s, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski TL’nin özellikle son dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

Tahvil piyasasında ise faizlerde yükseliş dün de devam ederken, 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 18 baz puan yükseldi.

Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde yüzde 12.87’ye kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 12.82 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde yüzde 14.29’a kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 14.2 seviyesindeydi.

REUTERS