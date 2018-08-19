Bayram gelirken 1 Euro ve 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar fiyatlarında değişim var mı?

Dolar fiyatlarındaki dalgalı hareket yaşanan dönemle birlikte vatandaşların gündelik konularından biri de dolar dolmaya başladı. Vatandaşlar bayram öncesi 1 dolar ve 1 euro kaç TL oldu sorularını sorarken köşe yazarları ve ekonomistler dolar kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor...

Dolar Türkiye gündeminden düşmüyor. Son dönemdeki yükselişi yerini dalgalanmaya bıraksa da dolar kuru haftayı 6 Lira sınırlarında kapattı. Katar Emiri Al-Sani’nin 15 milyar dolarlık yatırım sözünün ardından düşüşe geçen dolardaki son durum şu şekilde…

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

DOLAR ALIŞ: 6,0187

DOLAR SATIŞ: 6,0197

EURO ALIŞ: 6,8893

EURO SATIŞ: 6,9241

DOLAR KURU NASIL SEYREDECEK?

Siyasi analist Serdar Sement, “Türk-Amerikan ilişkilerinin iktisadi ve finansal yönden ederi çok çok düşük. Hem ithalat ihracat olarak düşük, hem bizim ihraç ettiğimiz mallarda Amerika'nın bize bir bağımlılığı yok. Biz küresel olarak çok kritik bir mal, ürün ihraç etmiyoruz. Bizim ithal ettiğimiz ürünlerin dağılımı konusunda Amerika'nın bir hassasiyeti var.

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Onun haricinde bizim Amerika ile finansal etkileşimimiz çok kritik önemde değil. Fakat bu öne çıkartılıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin esas mecrası küresel jeopolitik ederi. Belirleyici olanı muazzam küresel ekonomik oynamalara yol açabilecek yönü askeri ilişkileri. Askeri ilişkilerin ederi Amerikan finansal piyasalarına yansımadı. Ama emin olun bu radarda ve gelecek. Bu Amerikan ekonomisinde ve finans piyasalarında kayda değer ciddi bir etki üretecek” dedi.