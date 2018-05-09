Dolar hangi ülkede neden yükseliyor?

Dolar durdurulamıyor! Ancak sadece TL karşısında değer kazanmıyor. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinin hepsine karşı değer kazanıyor. Türk lirası ise dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri. Ülkelerde yaşanan iç gelişmeler para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. Türkiye'de doların yükselmesinin nedeni olarak alınan erken seçim kararı ve makro ekonominin bozulması gösteriliyor.

Merkez Bankası faiz artırıyor, müdahaleler yapıyor ancak dolar durdurulamıyor. Dolar/TL güne yine yükselişle başladı. 4.37 ile tarihi rekorunu kırdıktan sonra Beştepe’de yapılacak olan ekonomi toplantısının etkisiyle 4.30’lu seviyelere kadar çekildi.

Peki dolar sadece Türk lirası karşısında mı değer kazanıyor? Aslında dolar son dönemde, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bütün gelişmekte olan ülkeler grubu para birimleri karşısında değerlendi. Türkiye ise bu ülkeler içinde parası en çok değer kaybeden ülkelerden biri durumunda.

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TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kurda her gün yeni rekor seviye görülürken, bu hareketin sadece Türkiye özelinde olmadığını, gelişen ülke para birimleri endeksinin Nisan başından bu yana yüzde 5'in üzerinde düştüğünü belirten Gizmen Nalbantlı, “Dolar endeksinin 200 günlük ortalamasını geçmesi sonrası hızlanan bu yükseliş ile birlikte en büyük düşüşü Arjantin pesosu ve Rus rublesi yaşadı.” açıklamasında bulundu.

KENDİNE HAS PROBLEMLER ETKİLİ

Genel olarak bu ülkelerin ortak özelliğinin siyasi hikayeleri yani kendine has problemleri olduğunu söyleyen Gizmen Nalbantlı, dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi olan Rus rublesinde yaşanan bu düşüşte Rus şirketleri ve yöneticilerine uygulanan yaptırımların ve ABD ile bozulan ilişkilerin etkili olduğunu belirtti.

Nalbantlı, dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan Arjantin pezosundaki düşüşü ise ülkedeki yüksek enflasyon ve dolardaki yükseliş ile 675 baz puan faiz artışı yapılmasına ve faizlerin yüzde 40’lara çıkmasına bağladı.

Gizmen Nalbantlı, Türk lirasında yaşanan değer kaybında, alınan erken seçim kararı ve makro görünümün bozulmasının etkili olduğunu belirtti.

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“DOLAR CİNSİ BORÇLARIN FAZLALIĞI ENDİŞELERİ YÜKSELTİYOR”

Siyasi ve iç gelişmelerin yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesinin nedenlerine genel olarak bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerin 2008 krizi sonrası düşük borçlanma maliyetlerinden faydalandığını hatırlatan Nalbantlı, “ABD'de faizlerin yükselmesi sonrası bu döngü artık değişiyor. Yüksek borçluluk sebebiyle dışa bağımlı olan bu ülkeler için artık para bulmak daha maliyetli. Dolar cinsi borçların fazlalığı endişeleri yükseltiyor.” dedi.

TÜRKİYE’NİN ORANI YÜZDE 53.25

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun borcunun GSYİH'sinin yüzde 70'inin üzerinde olduğunun altını çizen Gizmen Nalbantlı, “Brezilya yüzde 84 ile başta gelirken Hindistan'ın borcu GSYİH'sinin yüzde 70.2'si seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de ise bu oran %53.25.” ifadelerini kullandı.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KRİZİ İÇİN ERKEN”

ABD'de faizler yükseldiği sürece dolar yükselmeye devam edeceğini belirten Nalbantlı, “Bizim de için bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler grubu Merkez Bankaları faiz artışları ile buna cevap vermek zorunda kalacak. Ancak 1998 veya 2014 ‘teki gibi bir gelişmekte olan ülkeler krizi için şuanda çok erken.” açıklamasında bulundu.

RUSYA: Rus şirketleri ve yöneticilerine uygulanan yaptırımlar. ABD ile bozulan ilişkiler.

ARJANTİN: Yüksek enflasyon ve dolardaki yükseliş. 675 baz puan faiz artışı yapıldı. Faizler %40.

TÜRKİYE: Alınan erken seçim kararı ve makro görünümün bozulması.

VENEZUELA: Venezuela 10 yıl öne Bolivar’dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar’a geçtiğinden bu yana dolar karşısında değer kaybı 25 bin kattan fazla. 4 Haziran’da paradan üç sıfır daha atılacak. Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 8900’da ve tahminler yüzde 19 bin eşiğine kadar yükseliyor.