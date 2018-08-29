Dolar kaç lira oldu? Günün ekonomi gelişmeleri, dolar ve euro kurunda son durum…

Dolar sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Güne 6.20 TL seviyelerinde başlayan dolar kuru öğlen saat 13:30 itibariyle 6.40 TL sınırlarına dayandı. Euro kurunda da dikkat çekici yükseliş yaşandı ve 7.46 TL seviyelerine yükseldi. İşte dolardaki son durum ve günün ekonomi gelişmeleri...

Dolar kurundaki son durum birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Dolar/TL gün içinde 6.4014 seviyesine kadar çıkarken, Euro/TL de 7.45’i aştı. ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren Dolar/TL yükselişini sürdüyor.

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu.

MERKEZ BANKASINDAN HAMLE

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekti.

ŞİŞİK NOT VEREN MOODYS’E PARA CEZASI

Türkiye’nin kredi notunu bir an bile beklemeden düşüren Moody’s’e ABD’de sahtecilik cezası… ABD’deki ev kredilerine yanlış notlar verdiği gerekçesiyle Moody’s 16.25 milyon dolar (102 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

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EKONOMİYE GÜVEN 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 9 gerileyerek Mart 2009’dan beri en düşük olan 83.9 değerini aldı.

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