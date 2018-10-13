Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? İşte son gelişmeler sonrası dolar kuru…

Dolar kuru gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. Dolar kurundaki son durum vatandaş tarafından merak ediliyor. Dövizlerdeki gelişmeler piyasadaki birçok ürünün fiyatını etkilediği için dolar kurunun hareketini araştıran vatandaşlar için dolardaki son durum haberimizde...

Dolar birkaç gündür yaşanan gelişmelerle beraber dalgalı bir seyir izleyerek düşüşe geçti. Düşüşe geçen dolar, dolar ne kadar oldu sorusunun sorulmasına neden oldu. Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından 5.90’ın altına indi. İşte dolar fiyatlarındaki son durum…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası’nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı. Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti. Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson’ın davası sürerken 5.84’e kadar inmişti.

Dolar/TL haftayı bankalar arası piyasada 5.8717/5.8725 seviyesinden kapattı.

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‘PAPAZI BIRAKMAK ÜLKEYİ KESMEZ'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Andrew Brunson'ın tahliye kararını yorumladı: Kararın sonucunu dolar fiyatlarının gidişatına bakan zaten anladı. Papaz bırakıldı… Lakin karar Amerikan TV’lerinde ve gazetelerinde dün açıklanmıştı. Haliyle karar kimseyi şaşırtmadı. Nitekim piyasa bu sonucu bir ay boyunca fiyatladı.

Piyasalara olumlu etkisi fazla sürmez. Ekonomik olarak iyi değilseniz, borçlanmanın limitine de gelmişseniz, papazı bırakmak ülkeyi kesmez.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN 60.7 MİLYON DOLAR AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 5 Ekim haftasında 389.3 milyon dolar arttı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 5 Ekim haftasında 60.7 milyon dolar azaldı.