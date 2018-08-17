Dolar/TL ve Euro/TL kurunda dalgalanma sürüyor… Dolar kaç TL?

7 TL seviyesinin üstüne çıkan dolar TCMB ve BDDK hamleleri ardından 5.70'lerin altına kadar düştü. 9 Günlük tatil nedeniyle piyasaların kapanacağı bugün dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Tatil öncesi son işlem günü olan 17 Ağustos Cuma günü Dolar/TL 5.9068'dan, Euro ise 6.7937'ten işlem görüyor.

TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından dolar düşüşe geçmiş, 5.70’lerin altına kadar gerilemişti. Pazartesi öğleden sonra başlayacak bayram döneminde piyasaların kapalı olması nedeniyle bankacılar bugünü yüksek hacimli son işlem günü olarak görürken, kur ve faizde Türkiye ABD ilişkileri takip edilmeye devam ediliyor.

Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL kademeli olarak hafta boyunca düşüşünü sürdürerek 5.70'e kadar geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleştirdiği yatırımcı sunumundaki açıklamalarıyla iyimserliği destekledi.Albayrak yatırımcı toplantısında Türkiye'nin dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağını, Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu belirtti. Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunu belirten Albayrak “Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz” dedi ve enflasyonla mücadelede TCMB'nin ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacaklarını da belirtti.TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 4'ü aştı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti. Mnuchin, “Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var” dedi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7 oranında azalarak Ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Bugün dış piyasalarda takip edilecek bir veri bulunmazken iç piyasada ise tüketici güven endeksi ve beklenti anketi izlenecek. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin not değerlendirmesi de takip edilecek.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün için küresel veri gündemi yoğun değil. Swap adımlarının etkisini hissetmeye devam ediyoruz. ABD Türkiye ilişkilerinde ek yaptırımların değeri çok fazla değil, çünkü yaptırımlar 300-500 milyon dolar değerinde ek vergi şeklinde oluşuyor ve başka pazarlara yönlenme ihtimali de düşünüldüğünde etkisi daha da az miktarda. Ancak piyasalar halen Halkbank’a bir ceza gelip gelmeyeceği ve ABD’nin gerçek anlamda yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağını takip ediyor” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Tüketici güven endeksi açıklandı