Dolar kaç TL oldu? (8 Ağustos Çarşamba)

Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi ve ABD'nin İran yaptırımları doların fırlamasına neden olmuştu. Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyen gelişmeler Türk lirasının değer kaybetmesine neden oluyor. Türkiye ile ABD arasında görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak açıklamalar piyasalar açısından kritik olacak. Peki dolar bugün kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

ABD, Türkiye’ye yaptırım kararı aldı, dolar tarihi zirveyi gördü. Diğer yandan ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının İran ile ticaret yapan ülkeleri de kapsaması da etkili oldu. Türkiye, doğal gaz ihtiyacının yüzde 30’unu İran’dan ithal ediyor. Konuya ilişkin Ekonomi Bakanı Fatih Dönmez, İran’dan doğalgaz ithalatının devam edeceğini açıkladı. Piyasaları rahatlatan yeni bir açıklama henüz gelmedi. Dolar ise artışını sürdürüyor.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: