Dolar kuru ve eurodaki son durum: 1 euro kaç TL? Dolar kaç TL oldu?

Euro ve Dolar kuru haftaya hareketli başladı.Dolar/TL 7.24 seviyesini test ettikten sonra TCMB'nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK'nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL 6,8605/6,8742'den Euro/TL 7.8048/7.8514'ten işlem görüyor. İşte güncel rakamlar...

Dolar/TL dün Asya işlemlerinde 7 sınırını aşmıştı. Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle illikit piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne sert bir düşüşle başladı.

“SPEKÜLATİF ADIMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR BİR ADIMLAR GELİYOR”

Bir bankacılık analisti, “Swap işlemlerinin kısıtlanması ve diğer düzenlemeler genel olarak TL'deki spekülatif hareketleri sınırlandırmak adına atılıyor. Gerekli likiditeyi sağlamak için ve spekülatif adımların önüne geçmek için bir bir adımlar geliyor. Ancak bunlarda bir faiz artışı etkisi olmayacak muhtemelen. Ayrıca politik belirsizlik ortadan kalkmadıkça da oynaklığı sonlandırmak zor görünüyor” dedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile Türkiye ilişkilerilerinin yaptırımlarla daha da kötüye gideceği endişesi piyasaları baskılıyor. Bundan da önemlisi siyasilerin bu süreci bir ekonomik savaş olarak gören söylemleri nedeniyle Merkez Bankası'nın gerekli görse bile faiz adımı atamayacağı endişesi satış baskısını daha da tetikliyor. Şu anda Türkiye ekonomisine ilişkin güven sarsıldı” dedi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “ekonomik savaş” söylemi, Albayrak'ın açıkladığı “ekonomide yeni yaklaşımın” piyasalarca tatmin edici bulunmaması ve ekonomiye güvenin sarsılmasının yanı sıra ABD'nin ek gümrük vergisi açıklaması piyasaları baskılayan ve dolar/TL'nin 7 seviyesini aşmasında belirleyici olmuştu.

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SWAP İŞLEMİNDEN SONRA DOLAR YÖNÜNÜN AŞAĞIYA ÇEVİRDİ

Dolar/TL'deki harekete hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hem de dün geceden itibaren atılan adımların ardından faiz artımı yapılamayacağına ilişkin bir beklentinin oluşması etkili oluyor.

Dolar/TL 7.24 seviyesini test ettikten sonra TCMB'nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK'nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi.

Albayrak'ın açıklaması ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların yurt dışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı.

Merkez Bankası (TCMB) ise finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması ve finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla bir dizi adım attı.

Banka TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler alırken, gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleriyle yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

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DOLAR KURU İÇİN SAVCILIKTAN FLAŞ HAMLE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında; “Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı” duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da benzer bir soruşturma başlattığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de 346 sosyal medya hesabı hakkında adli tahkikata başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.